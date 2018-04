VAL VIGEZZO | FRANA TRAVOLGE AUTO | DUE MORTI Ultime notizie | sindaco Re | “la situazione è

Grossa frana sulla Statale della VAL VIGEZZO tra il Piemonte e la Svizzera - morti 2 svizzeri : Tragedia nella Val d'Ossola, al confine tra Italia e Svizzera: un'auto è stata travolta da una Grossa frana nel pomeriggio di Pasqua ed è finita in un dirupo. morti i due occupanti, un uomo e una donna svizzeri sulla cinquantina. La frana ha investito la strada Statale 337 della valle Vigezzo, nei pressi di una frazione del Comune di Re (Verbano-Cusio-Ossola), Meis, poco distante dal confine di Ponte Ribellasca.Non c'è stato ...

Piemonte - frana su auto in VAL Vigezzo/ Ultime notizie : due morti svizzeri - strada e ferrovia interrotta : Piemonte, frana travolge auto in val Vigezzo: morti due svizzeri, rischio nuove cadute. Le Ultime notizie: smottamento nel comune di Re, in provincia di Verbania(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 19:35:00 GMT)

Maltempo - frana sulla statale 337 della VAL VIGEZZO : due morti : Una frana sulla strada statale 337 della Val Vigezzo, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola in Piemonte, ha causato la morte di due persone. Queste si trovavano a bordo di un’automobile colpita dai sassi in caduta. La frana ha coinvolto anche la ferrovia vicina della linea Domodossola-Locarno, bloccando la linea. L'articolo Maltempo, frana sulla statale 337 della Val Vigezzo: due morti sembra essere il primo su Meteo Web.

Frana sulla strada statale 337 della VALle Vigezzo due morti : Drammatico incidente stradale a causa di una Frana caduta lungo la strada statale 337 della valle Vigezzo, al confine tra

Frana in VAL VIGEZZO travolge un’auto Strade e ferrovia interrotte - due morti : Lo smottamento nel comune di Meis, in provincia di Verbania. Stop alla statale 337 e alla ferrovia Domodossola-Locarno

Frana sulla Statale della VAL VIGEZZO - tra l’Ossola e Svizzera : due morti : Una grossa Frana è caduta nel pomeriggio di oggi, domenica 1° aprile, sulla strada Statale 337 della valle Vigezzo al confine tra l’Ossola e la Svizzera. Dalla prima ricostruzione è rimasta travolta un’auto, dove all’interno c’erano due persone che sono morte. ...