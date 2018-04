Usa | un 13enne anti armi è candidato a governatore

ilgiornale

(Di domenica 1 aprile 2018) Qualche giorno fa, sull'onda dell'entusiasmo dell'America liberal per le manifestazioni studentesche contro le, il New York Times era stato profetico: da quei ragazzi verrà la nuova leva di politici che potrà meglio governarci, era la tesi di un columnist del giornale più--Trump-che-ci-sia.L'autorevole collega americano aveva colto nel segno, ma non immaginava quanto presto la sua previsione si sarebbe potuta avverare. È di ieri infatti la notizia che nello Stato del Vermont un ragazzino di 13 anni, militante del movimento, ha annunciato la propria candidatura addirittura aapprofittando delle bizzarre leggi locali che non impongono un limite minimo d'età.Ethan Sonneborn, che frequenta la terza media, punta convinto alle primarie democratiche del prossimo agosto: ha già incontrato l'attualePhil Scott, che lo ha paternamente incoraggiato ...