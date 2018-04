Usa | Trump a Democratici | basta Daca

Usa - Trump minaccia il Messico : “Senza il muro addio ad accordi” : Usa, Trump minaccia il Messico: “Senza il muro addio ad accordi” Usa, Trump minaccia il Messico: “Senza il muro addio ad accordi” Continua a leggere

Usa - Trump minaccia il Messico : "Abbiamo bisogno del muro" : Donald Trump torna ad attaccare il Messico dicendo che le autorità locali "stanno facendo molto poco, se non proprio nulla, per impedire alle persone di fluire in Messico attraverso il loro confine a sud e poi passare negli Stati Uniti. Ridono delle nostre stupide leggi sull'immigrazione. Devono fermare il grande flusso di droga e persone, o fermerò la loro mucca da mungere, il Nafta (North American Free Trade agreement). Abbiamo bisogno del ...

In Usa i clandestini fuggono dal censimento di Trump : Anche la politica ha reagito con decisione; quattro senatori democratici - Kamala Harris della California, Tom Carper del Delaware, Gary Peters del Michigan e Claire McCaskill del Missouri - hanno ...

Nyt : Usa studiano nuove sanzioni a Mosca - dubbi di Trump : Nel pieno della guerra di spie con Mosca, la Casa Bianca starebbe studiando la possibilità di ulteriori sanzioni contro la Russia. Lo riporta il New York Times, spiegando però come il presidente Donald Trump resti riluttante nel cambiare il suo approccio e nell'autorizzare nuove misure, nonostante alcuni dei massimi responsabili della sua amministrazione premano per una politica più aggressiva.

Usa - graziati clandestini.L'ira di Trump : 00.30 La California torna nel mirino del presidente Usa, Trump,per le sue politiche migratorie. Il governatore democratico Brown ha graziato 5 immigrati con precedenti penali evitando l'espulsione. Gli immigrati sono tra 56 graziati:a 14 è stata commutata la pena. Per Trump sono clandestini, in carcere per sequestro,rapina,maltrattamenti alla moglie, minaccia con con l'intento di terrorizzare e traffico di droga". Le grazie eliminano le ...

Vuoi entrare negli Usa? Fammi prima controllare Facebook e Twitter. La proposta di Trump : Donald Trump intende cominciare a raccogliere la cronologia dei social network di chi presenta richiesta per ottenere un visto di ingresso negli Stati Uniti. La proposta, che giunge dal dipartimento di Stato, secondo quanto riporta la Bbc, richiederebbe a chi richieda un visto di fornire dettagli relativi ai suoi account Facebook e Twitter.La misura interesserebbe circa 14,7 milioni di persone ogni anno e mira a identificare e controllare chi ...

Usa - Trump chiederà anche la buona condotta social. "Consegnate la password di Facebook e Twitter o niente visto d'ingresso" : Per entrare negli Usa, oltre al visto, potrebbero diventare indispensabili le password di Facebook e Twitter. L'amministrazione Trump, infatti, è intenzionata ad ottenere il...

ISRAELE vs PALESTINESI/ 14 morti a Gaza - le vere cause si chiamano GerUsalemme e Trump : Tra Gaza e confine israeliano, la "Giornata della terra" si risolve in un massacro di PALESTINESI. Ecco perché il confronto politico ha ceduto totalmente il passo alla forza. FILIPPO LANDI(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 06:02:00 GMT)DA Gerusalemme/ Qui, tra ISRAELE e Palestina, cade a pezzi l'illusione di farci da soli, di V. NagleCAOS Gerusalemme/ I paesi arabi hanno mollato i PALESTINESI per fermare l'Iran (con ISRAELE), int. a S. el Sebaye

Melania possibile colpo di scena della presidenza Usa di Trump : ... è proprio da un eventuale strappo personale che potrebbe scoppiare la bolla della politica. Che cosa accadrebbe, infatti, se Melania si svegliasse di colpo e chiedesse il divorzio?

Caos Siria - presidente Trump : 'Gli Usa via dal Paese molto presto' : "Usciremo dalla Siria molto presto. Lasciamo che altra gente se ne occupi". Lo ha annunciato il presidente Donald Trump, ricordando come Washington abbia speso 7mila miliardi di dollari nelle guerre ...

Caos Siria - presidente Trump : "Gli Usa via dal Paese molto presto" : "Usciremo dalla Siria molto presto. Lasciamo che altra gente se ne occupi". Lo ha annunciato il presidente Donald Trump, ricordando come Washington abbia speso 7mila miliardi di dollari nelle guerre mediorientali. in Siria gli Usa hanno oltre 2mila militari che collaborano con gruppi di miliziani locali per sconfiggere lo Stato islamico.