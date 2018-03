Usa | Ibrahimovic debutta e segna un gol fantastico Video

LA Galaxy - Ibrahimovic si presenta 'Mi sento un ragazzo - vincerò anche negli Usa ' : LOS ANGELES - Dopo aver acquistato una pagina di giornale per 'ufficializzare' il suo accordo con i Los Angeles Galaxy e dopo la presenta zione virtuale con a fianco un leone, Zlatan Ibrahimovic viene ...

Ibrahimovic - ritorno in nazionale per i Mondiali? 'La porta non è chiUsa' : Allo spareggio contro l'Italia partecipò da semplice spettatore, tifando e guardando la sua Svezia qualificarsi ai Mondiali con la vittoria dell'andata e lo 0-0 di San Siro. Zlatan Ibrahimovic aveva ...