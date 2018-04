Uomini e Donne | Alex Migliorini | Ritorno di fiamma con Alessandro? Ci spero

blogo

: La vicenda di #Bardonecchia è una foto dell'Europa. L'arroganza francese, #Macron che dovrebbe chiedere scusa e… - pfmajorino : La vicenda di #Bardonecchia è una foto dell'Europa. L'arroganza francese, #Macron che dovrebbe chiedere scusa e… - BentivogliMarco : Buona Pasqua dai metalmeccanici che non hanno paura del futuro perché si battono con fiducia e senza paura per un… - Agenzia_Ansa : E' ancora alto divario ricchezza tra uomini e donne. Secondo uno studio si è ridotto ma è pari al 25%. Più forte fr… -

(Di domenica 1 aprile 2018), sulle pagine del settimanale Vero, in edicola questa settimana, rompe finalmente il silenzio attorno ala fine della relazione conD'Amico, conosciuto all'interno di. Il parrucchiere, adesso, sta riorganizzando la propria vita tra Milano e Verona: Ho difeso subito: non mi andava che continuassero ad attaccarlo, ad accusarlo di essere stato finto nei suoi confronti. Non credo che sia disonesto con me. Tutto quello che mi ha trasmesso di bello nel corso di questi mesi è stato vero. Oggi provo una profonda delusione, passo dai momenti in cui piango ad altri in cui sto meglio. Vedereattaccato sul web non mi faceva stare bene. Lui avrebbe potuto anche prendermi in giro, continuando a dirmi che mi amava e fare finta di nulla. Ma non lo ha fatto, ha scelto di essere sincero nei miei confronti. anche se per me è dura da ...