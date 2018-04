Uomini e Donne Alex Migliorini e Alessandro D' Amico come Claudio e Mario? Mai dire

Bankitalia : resta alto divario della ricchezza tra Uomini e donne : Gli uomini hanno una ricchezza netta individuale superiore del 25% rispetto a quella delle donne. Nell'ambito della coppia la differenza raggiunge il 50% -

Banca d'Italia - ancora alto il divario di ricchezza tra Uomini e donne : è del 25% : Diminuisce, ma resta ancora troppo ampio il divario di ricchezza nel nostro Paese tra uomini e donne. Lo dice uno studio della Banca d'Italia. Secondo la ricerca, gli uomini possiedono una ricchezza netta individuale superiore del 25% rispetto a quella delle donne, ben il doppio rispetto alla Francia. Il divario - precisa lo studio - si riduce in età giovanile per crescere poi dopo i 40 anni

Studio Bankitalia; "consistente" gap ricchezza - Uomini +25% su donne : Cala ma resta ancora "consistente" il divario di ricchezza fra uomini e donne in Italia. Secondo uno Studio di Giovanni D'Alessio, del servizio studi Banca d'Italia, gli uomini hanno una ricchezza netta individuale superiore del 25% a quella delle donne, il doppio della Francia. La differenza sale se si tiene conto dei soli attivi finanziari (35%) e meno per gli immobili (15%) mentre si allarga fra i componenti di una coppia (partner/sposi). Il ...

Bankitalia - è ancora alto divario ricchezza tra Uomini e donne : Cala ma resta ancora "consistente" il divario di ricchezza fra uomini e donne in Italia. Secondo uno studio di Giovanni D'Alessio, del servizio studi Banca d'Italia , ma la ricerca non riflette ...