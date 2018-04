Università | crolla il numero dei docenti | in 4 anni -11 | 3%

Dramma a Miami - crolla ponte all'Università : "Almeno 6 morti e feriti nelle auto intrappolate". Installato 5 giorni fa : Come una scossa di terremoto: così alcuni dei testimoni raccontano il crollo di un enorme ponte pedonale ancora in costruzione a Miami, in Florida. Una struttura di oltre 950 tonnellate di...

Crolla un ponte da 950 tonnellate nell'Università di Miami : Un ponte pedonale è Crollato a Miami collassando su una strada trafficata e schiacciando alcune delle auto che erano in transito. Il ponte si trova nel campus principale della International University di Miami. Il canale tv locale della Nbc, che cita fonti di polizia, parla di diversi morti. Più prudente l'Ap, secondo cui la presenza di morti o feriti non è ancora stata confermata. Il ponte, del peso di 950 tonnellate, era ...

