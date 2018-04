Ucciso su un ponte | arrestato l' ex camerata amico odiato da 30 anni

Dalla Regione 20mila euro alla vedova del senegalese Ucciso. M5s Pontedera attacca : "Indignati dal contributo" : Il contributo di solidarietà concesso Dalla Regione Toscana alla famiglia del senegalese, ucciso a colpi di pistola da un cittadino italiano sul ponte Vespucci di Firenze, fa indignare il M5s ...

Firenze - diecimila in piazza per il senegalese Ucciso : corteo fino al ponte del delitto : I partecipanti si sono radunati in piazza Santa Maria Novella per raggiungere poi il ponte Amerigo Vespucci, luogo dell'omicidio. La manifestazione è stata promossa dalle associazioni dei senegalesi per dire no al razzismo

Firenze - è il giorno del corteo in memoria di Idy - il senegalese Ucciso sul ponte : "Deve essere una manifestazione pacifica" chiedono gli organizzatori. Ci sarà anche il sindaco Dario Nardella

Ucciso a colpi di pistola su ponte Vespucci : Firenze, 5 mar. , AdnKronos, E' morto l'uomo ferito questa mattina a colpi di pistola sul ponte Vespucci a Firenze. Sono stati vani i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118, dopo circa ...

Firenze - spari sul ponte Vespucci : Ucciso venditore ambulante : Lunedì a mezzogiorno sul ponte Amerigo Vespucci di Firenze un uomo ha esploso vari colpi di pistola contro un venditore ambulante, di origine africana, che è morto per le ferite riportate....

