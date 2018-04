TV | Rai3 | a “RegionEuropa” la Pasqua tra sacro e profano

meteoweb.eu

(Di domenica 1 aprile 2018) Un viaggio nelle tradizioni e nei diversi aspetti dele deldella settimana di Quaresima e dellanei territori locali europei ed italiani: lo propone – nei servizi firmati da Antonio Silvestri, Claudio Ciccarone e Daniele Guido Gessa –, il settimanale europeo della Tgr curato da Dario Carella in onda domenica 1 aprile alle 11.30ed in live streaming al sito www.rainews.it/TGR. Il giorno divede numerose tradizioni legate al Cristianesimo, alcune con profonde radici nella religione e altre, in Europa, associate anche ad antichi riti pagani: aspetti simboleggiati da tradizioni come lo scoppio del carro di Firenze, la sfilata de “Ili” a Bormio, la processione dell’“Affruntata” in Calabria, fino alla colazione die di Sant’Angelo a Vado, nelle Marche. Ma ci sono anche i riti della Settimana Santa a Matera, capitale europea ...