Tutta l' arroganza di Macron nell' ennesimo sgarbo all' Italia

ilgiornale

(Di domenica 1 aprile 2018) Se vi punge vaghezza che l'irruzione di due gendarmi francesi in una sala della stazione di Bardonecchia utilizzata da una organizzazione non governativana sia frutto di un errore, d'una svista o d'un ordine mal interpretato disilludetevi. Nessuna delle controversie che negli ultimi dieci mesi hanno reso sempre più i conflittuali i rapporti tra Roma e Parigi sono frutto del caso. Rispondono semplicemente alle politiche di quell'Emmanuella cui elezione lo scorso maggio riempie di gioia e speranze i vertici di un partito Democratico e di un governo Gentiloni unanimi'intravvedere in quel presidente il salvatore della Francia, dell'Europa e dell'. La miope cantonata si delinea inla sua ampiezza solo pochi giorni dopo.A fine maggio uno dei primi atti del nuovo presidente è il blocco dell'intesa siglata dal suo predecessore François Hollande per il passaggio ...