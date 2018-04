Trump su twitter minaccia Messico | o muro o niente Nafta

Vuoi entrare negli Usa? Fammi prima controllare Facebook e Twitter. La proposta di Trump : Donald Trump intende cominciare a raccogliere la cronologia dei social network di chi presenta richiesta per ottenere un visto di ingresso negli Stati Uniti. La proposta, che giunge dal dipartimento di Stato, secondo quanto riporta la Bbc, richiederebbe a chi richieda un visto di fornire dettagli relativi ai suoi account Facebook e Twitter.La misura interesserebbe circa 14,7 milioni di persone ogni anno e mira a identificare e controllare chi ...

Usa - Trump chiederà anche la buona condotta social. "Consegnate la password di Facebook e Twitter o niente visto d'ingresso" : Per entrare negli Usa, oltre al visto, potrebbero diventare indispensabili le password di Facebook e Twitter. L'amministrazione Trump, infatti, è intenzionata ad ottenere il...

Usa - Trump chiederà anche la buona condotta social. "Consegnate la password di Facebook e Twitter on niente visto d'ingresso" : Per entrare negli Usa, oltre al visto, potrebbero diventare indispensabili le password di Facebook e Twitter. L'amministrazione Trump, infatti, è intenzionata ad ottenere il...

Trump licenzia via twitter McMaster : John Bolton nuovo consigliere per la sicurezza. E’ legato alla lobby delle armi : “Ho il piacere di annunciare che, dal 9 aprile, l’ambasciatore John Bolton sarà il mio nuovo consigliere per la Sicurezza Nazionale. Sono molto grato per il servizio del generale H.R. McMaster che ha fatto uno straordinario lavoro e resterà sempre mio amico. Ci sarà un passaggio di consegne ufficiale il 9 aprile”. Con questo annuncio su twitter Donald Trump ha licenziato anche il consigliere per la Sicurezza Nazionale H.R. ...

Trump licenzia via Twitter il consigliere alla sicurezza nazionale McMaster - arriva il super-falco Bolton : Donald Trump continua il rimpasto della sua amministrazione annunciando licenziamenti e sostituzioni via Twitter: dopo il segretario di Stato Rex Tillerson, rimpiazzato con il capo della Cia Mike Pompeo, questa volta è toccato al consigliere per la sicurezza nazionale H.R. McMaster, sostituito con l'ex ambasciatore Usa all'Onu John Bolt."Ho il piacere di annunciare che, dal 9 aprile, l'ambasciatore John Bolton sarà il mio nuovo ...

Trump licenzia McMaster via Twitter - arriva Bolton : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Terremoto alla Casa Bianca : Trump silura Tillerson su Twitter - il nuovo segretario di Stato è Pompeo : NEW YORK - L?era Tillerson è finita. A rivelarlo è Donald Trump in persona che, come sempre, preferisce Twitter a canali più istituzionali per annunciare un qualcosa che...

Terremoto alla Casa Bianca : Trump silura Tillerson su Twitter - il nuovo segretario di Stato è Pompeo : ... qui negli Stati Uniti più di qualcuno parla apertamente di 'licenziamento', di liberare il campo della politica estera e di fare, ancora una volta, di testa sua. Mike Pompeo, italo-americano di ...

Trump non deve bloccare chi lo critica su Twitter. Glielo suggerisce un tribunale : Un tribunale americano ha suggerito al Presidente degli Stati Uniti di silenziare gli utenti di Twitter che lo infastidiscono anziché bloccarli, come soluzione per una controversa causa iniziata cinque mesi fa dal 'Knight Institute per il Primo Emendamento' della Columbia University, come riportato da Associated Press. A novembre del 2017 il gruppo aveva presentato un esposto in tribunale a tutela di sette utenti Twitter, ...

Bloccati su Twitter - fanno causa a Trump : CASA BIANCA Un argomento che non convince i querelanti, che hanno sottolineato come Trump utilizzi il suo account Twitter privato per annunciare o commentare questioni di politica, al pari di quanto ...

Bloccati su Twitter - fanno causa a Trump : CASA BIANCA - Un argomento che non convince i querelanti, che hanno sottolineato come Trump utilizzi il suo account Twitter privato per annunciare o commentare questioni di politica, al pari di ...

Bloccati su Twitter - fanno causa a Trump : Washington, 8 mar. (AdnKronos) – Donald Trump non aveva il diritto di bloccare alcuni follower del suo account Twitter @realDonaldTrump. E’ quanto sostengono sette cittadini (tra loro anche un professore universitario e un poliziotto), che hanno fatto causa al presidente Usa per essere stati ‘bannati’ per i loro commenti critici e, a volte, ingiuriosi. La vicenda approda oggi davanti ad un giudice federale di New York, ...

Bloccati su Twitter - fanno causa a Trump : CASA BIANCA - Un argomento che non convince i querelanti, che hanno sottolineato come Trump utilizzi il suo account Twitter privato per annunciare o commentare questioni di politica, al pari di ...

Sparatoria in Florida - Trump su Twitter : «I compagni sapevano» : Il presidente americano interviene sul social network a proposito della Sparatoria in Florida da parte di un ex studente espulso