Trump minaccia il Messico | Senza muro niente nafta

Usa - Trump minaccia il Messico : “Senza il muro addio ad accordi” : Usa, Trump minaccia il Messico: “Senza il muro addio ad accordi” Usa, Trump minaccia il Messico: “Senza il muro addio ad accordi” Continua a leggere

Usa - Trump minaccia il Messico : 'Abbiamo bisogno del muro' : Donald Trump torna ad attaccare il Messico dicendo che le autorità locali "stanno facendo molto poco, se non proprio nulla, per impedire alle persone di fluire in Messico attraverso il loro confine a ...

Trump su twitter minaccia Messico - o muro o niente Nafta : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Usa - Trump minaccia il Messico : "Abbiamo bisogno del muro" : Donald Trump torna ad attaccare il Messico dicendo che le autorità locali "stanno facendo molto poco, se non proprio nulla, per impedire alle persone di fluire in Messico attraverso il loro confine a sud e poi passare negli Stati Uniti. Ridono delle nostre stupide leggi sull'immigrazione. Devono fermare il grande flusso di droga e persone, o fermerò la loro mucca da mungere, il Nafta (North American Free Trade agreement). Abbiamo bisogno del ...

Trump - l’ossessione per Amazon e Bezos : minaccia di nuove tasse è avvertimento da offrire sull’altare dell’America First : Dimenticate Facebook. La vera “ossessione” di Donald Trump, in questi giorni, non sono Mark Zuckerberg e il furto di milioni di profili social a opera di Cambridge Analytica. L’oggetto delle ire del presidente sarebbero invece Amazon e il suo proprietario Jeff Bezos. Secondo il sito di informazione Axios, Trump starebbe cercando un appiglio legale – legge antitrust o sulla concorrenza – per modificare il regime fiscale cui è sottoposta la ...

STORMY DANIELS : “MINACCIATA DOPO RELAZIONE CON Trump”/ L'avvocato del presidente Usa : “Tutto falso - si scusi” : Parla STORMY DANIELS, la pornostar che passò una notte con Donald Trump molti anni fa, ma a parte i guai con la moglie non sembra esserci alcun scandalo politico(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 22:20:00 GMT)

Stormy Daniels - l’ex pornostar contro Trump/ Presidente “tante fake news..” : l’accusa “minacciata per tacere” : Parla Stormy Daniels, la pornostar che passò una notte con Donald Trump molti anni fa, ma a parte i guai con la moglie non sembra esserci alcun scandalo politico(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 18:33:00 GMT)

La pornostar Stormy Daniels rompe il silenzio : ho fatto sesso con Trump e mi hanno minacciata : Nell’attesissima prima intervista tv la pornostar Stormy Daniels ha raccontato la sua verità sul rapporto intimo che ha confermato di aver avuto con Donald Trump nel 2006. Nel 2016 aveva firmato un accordo di riservatezza, per non rivelare il rapporto, in cambio di 130mila dollari. È accaduto un’unica volta, ha detto la donna all’intervistatore And...

Usa - Stormy Daniels accusa : 'Minacciata dopo la relazione con Trump' - : In un'intervista alla Cbs, la pornostar ha denunciato le intimidazioni. Un uomo le avrebbe intimato di "lasciare stare" il tycoon

Trump minaccia il veto sul bilancio. "Servono più fondi per il Muro e i Dreamers" : Il presidente Usa Donald Trump ha reso noto che sta "considerando un veto" alla legge di bilancio 'omnibus', approvata dal Congresso nella notte italiana, perché non cita gli 800mila Dreamers, i destinatari del Daca, e "il Muro alla frontiera, che è disperatamente necessario per la nostra difesa nazionale e non è completamente finanziato".I am considering a veto of the Omnibus Spending Bill based on the fact that the 800,000 ...

Cina : Usa gonfiano deficit del 20% - guerra commerciale un disastro. E Trump rinnova minaccia su auto europee : L'America First di Donald Trump è stata avvertita. La Cina non inizierà una guerra commerciale con gli Usa, ma farà il possibile per difendere i propri interessi nazionali, di fronte al crescente ...

Trump minaccia l'Europa : Prima del bilaterale con il rappresentante americano, la commissaria europea aveva avuto un incontro congiunto con lui e con il ministro dell'Economia e dell'Industria giapponese Hiroshige Seko, ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : minaccia Trump all’Europa - guerra commerciale sui dazi Usa-Ue? (11 marzo) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: scontro dazi Usa-Ue, minaccia Trump "vi tassiamo le auto". Parata militare senza carri armati ma con molti aerei per orgoglio Usa (11 marzo 2018).(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 13:00:00 GMT)

Trump minaccia ancora l'Ue : Abbassate i dazi o tasseremo le vostre auto : ... tassati rispettivamente al 25% e al 10%, su tutti i paesi del mondo ad eccezione di Canada e Messico. Le nuove misure, che diventeranno effettive dal prossimo 23 marzo, avranno un impatto ...