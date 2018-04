Trump al Messico | o muro o niente Nafta

Usa - Trump minaccia il Messico : 'Abbiamo bisogno del muro' : Donald Trump torna ad attaccare il Messico dicendo che le autorità locali "stanno facendo molto poco, se non proprio nulla, per impedire alle persone di fluire in Messico attraverso il loro confine a ...

Usa - Trump minaccia il Messico : "Abbiamo bisogno del muro" : Donald Trump torna ad attaccare il Messico dicendo che le autorità locali "stanno facendo molto poco, se non proprio nulla, per impedire alle persone di fluire in Messico attraverso il loro confine a sud e poi passare negli Stati Uniti. Ridono delle nostre stupide leggi sull'immigrazione. Devono fermare il grande flusso di droga e persone, o fermerò la loro mucca da mungere, il Nafta (North American Free Trade agreement). Abbiamo bisogno del ...

WP - pressing Trump per muro Messico : 04.03 Trump starebbe facendo pressione sul Pentagono e sulle forze armate Usa perché scendano in campo a finanziare il progetto del muro col Messico. Lo riporta il Washington Post. Trump sarebbe furioso con il Congresso che nella legge di bilancio approvata la scorsa settimana ha stanziato per l' opera solo 1,6 mld di dollari e in privato avrebbe avanzato al segretario alla Difesa James Mattis la proposta di finanziare il muro motivando la ...

Trump - Messico : "Costruire subito muro" : 16.26 La costruzione del 'muro' al confine tra Stati Uniti e Messico comincerà "immediatamente". Lo ha affermato Donald Trump in un tweet. Il Congresso ha approvato venerdì scorso il finanziamento di 1,6 mld di dollari. Si può fare molto" con questa cifra, ha aggiunto. Il Muro è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale di Trump, che aveva minacciato di porre il veto alla legge di bilancio se non fosse arrivato uno ...

Svolta Trump : a morte gli spacciatori. 'Pena capitale per chi traffica droga'. Poi torna sul muro del Messico : Trump vuole 20 milioni di dollari dall'ex pornostar Stormy Daniels 'Dobbiamo cambiare le leggi, e stiamo lavorandoci ora' , ha spiegato, smentendo Andrew Bremberg, direttore della politica interna ...

Svolta Trump : a morte gli spacciatori. "Pena capitale per chi traffica droga". Poi torna sul muro del Messico : A morte gli spacciatori. «Tolleranza zero» e pena di morte per i trafficanti di droga, almeno nei casi più gravi: Donald Trump lancia la sua crociata contro la crisi degli oppiacei...

USA - Trump firma la realtà dei dazi doganali : esenti Messico e Canada Video : Lo scorso 8 marzo, una nuova misura protezionista per l'economia americana è diventata realta': i dazi doganali sulle importazioni di alluminio e acciaio. Il presidente #USA, Donald #Trump, ha firmato i relativi documenti che ufficializzano dazi doganali del 25% per l'importazione di acciaio e del 10% per le importazioni di alluminio. A presenziare, durante l'atto pubblico, vi erano anche i due segretari al commercio e al tesoro, Wilbur Ross e ...

Trump va a visionare i prototipi del muro con il Messico : Non si ferma il presidente Trump. Lo aveva promesso e continua con il suo progetto di costruire il muro con il Messico , che in parte esiste già, , per arginare l'ingresso di immigrati clandestini ...

Dazi doganali - Trump firma. Messico e Canada esentati - in attesa modifiche Nafta : Come previsto, il presidente americano Donald Trump ha firmato due proclamazioni presidenziali, imponendo Dazi doganali del 25% sulle importazioni Usa di acciaio e del 10% su quelle di alluminio. Il ...

Commercio : Trump mette i dazi ma esclude gli amici Canada e Messico : New York, 9 mar. , askanews, Donald Trump ha firmato le due proclamazioni presidenziali con cui, tra 15 giorni, entreranno in vigore dazi del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio in arrivo in Usa.

Ecco i dazi «giusti e selettivi» di Trump. Deroga per Canada e Messico : Il presidente ha incontrato alla Casa Bianca lavoratori e dirigenti dell’industria siderurgica per firmare il suo “proclama”, in difesa di acciaio e alluminio made in Usa, che entrerà in vigore tra 15 giorni. Ha poi annunciato che intese saranno possibili con «altri partner» su soluzioni alternative....