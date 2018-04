Treviglio | due operai morti nell’esplosione di un serbatoio in un’azienda di mangimi

Esplode serbatoio di farine a Treviglio Due operai morti nel Bergamasco : Incidente alla Ecb di Treviglio, che produce mangimi. Lo scoppio in un serbatoio utilizzato come essiccatoio di farine alimentari per animali domestici. Sul posto i vigili del fuoco: lo stabilimento è saturo di anidride carbonica

Esplode serbatoio farine a Treviglio - due operai morti : Due operai sono morti in seguito all'esplosione di un serbatoio utilizzato come essiccatoio di farine alimentari per animali domestici. L'incidente, secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, è avvenuto presso l'azienda 'Ecb' di Treviglio in provincia di Bergamo.

Deraglia un treno di pendolari tra Pioltello e Treviglio. Due morti. Malfunzionamento di uno scambio? : (Articolo aggiornato alle 9,23 del 25 gennaio 2018) Un treno regionale è Deragliato intorno alle 7 di questa mattina a Seggiano di Pioltello, nel Milanese. Era un convoglio di pendolari: ci sarebbero dalle prime informazioni almeno due morti, probabilmente tre. Almeno 5 i feriti in codici rosso portati d'urgenza in ospedale e una cinquantina le persone ferite lievemente portate in codice verde. Il convoglio era ...

