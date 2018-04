Treno travolge un ragazzo tra Battipaglia e Pontecagnano | è grave

Treno travolge e uccide un uomo a Gerenzano - sulla Laveno Varese Saronno Milano : le info : Un uomo di 46 anni è stato travolto e ucciso da un Treno nella Stazione di Gerenzano, a Varese, sulla linea Laveno-Milano. L'incidente è avvenuto attorno alle 11.10 di mercoledì. Sul posto il 118 è ...

Ancona - si siede sulla banchina della stazione e il Treno lo travolge : Ancona, 29 gennaio 2018 - Quello che sembrava un suicidio è risultato essere un tragico incidente ferroviario. Era seduto sulla banchina della stazione di Palombina Nuova, non sui binari, l'uomo ...

Scatta un selfie sui binari - il Treno lo travolge - Il video choc : Cosa si è disposti a fare per una manciata di like sui social? Anche a rischiare la vita, e la cronaca ogni giorno colleziona nuove testimonianze. È successo la scorsa domenica a Hyderabad, in India: Shiva Kumar ha deciso di farsi un video selfie aspettando alle spalle un treno a tutta velocità.

Scatta un selfie sui binari - il Treno lo travolge Il video choc : di Rachele Grandinetti Cosa si è disposti a fare per una manciata di like sui social? Anche a rischiare la vita, e la cronaca ogni giorno colleziona nuove testimonianze. È successo la scorsa domenica a Hyderabad, in India: Shiva Kumar ha deciso di farsi un video selfie aspettando alle spalle un treno a tutta velocità.