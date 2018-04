Trasporto pubblico a Pavia | si cambia | ecco come adeguarsi

Oggi a Roma sciopero del Trasporto pubblico locale : Roma, 22 mar. , askanews, Oggi a Roma trasporto pubblico a rischio per gli scioperi di 24 ore proclamati dai sindacati Faisa Confail, Orsa e Usb. Le agitazioni interesseranno sia la rete Atac , bus, ...

Corse tagliate e spesa ridotta all'osso così è collassato il Trasporto pubblico : L'Anm incassa di più e spende meno, ma offre servizi sempre peggiori ai cittadini, con decine di Corse bus e metro cancellate. È il paradosso del primo anno di risanamento dell'azienda dei trasporti ...

Si parlerà del biglietto unico e del nuovo sistema tariffario integrato del Trasporto pubblico regionale martedì a Cagliari - nella sala ... : ... il mantenimento di tariffe preferenziali per le categorie "studenti" e "over65" , coerentemente con la politica adottata dalla Giunta volta a combattere la dispersione scolastica e a limitare l'...

Sciopero del Trasporto pubblico per l’8 marzo : disagi a Roma - traffico regolare a Milano : Sciopero del trasporto pubblico per l’8 marzo: disagi a Roma, traffico regolare a Milano Corse ridotte sulla metro A e B di Roma per lo Sciopero in corso in Atac.Code e traffico intenso sul Gra. Non si segnalano gravi disagi a Milano Continua a leggere L'articolo Sciopero del trasporto pubblico per l’8 marzo: disagi a Roma, traffico regolare a Milano proviene da NewsGo.

Trasporto pubblico - rincari per i piccoli comuni : Forlì interviene con un extra budget da 200mila euro : Approfondimenti Trasporto pubblico, rincari per diversi comuni: 'Penalizzati quelli montani' 8 marzo 2018 Mercoledì si è tenuta a Rimini l'assemblea di Amr, Agenzia Mobilità Romagnola, la società a ...

Giovedì sciopero Trasporto pubblico : le fasce di garanzia per bus e metrò a Napoli : Trasporti fermi Giovedì 8 marzo: l'Unione Sindacale di Base , USB, ha proclamato uno sciopero generale nazionale di 24 ore. L'eventuale interruzione dei servizi di trasporto pubblico nella città di ...

Roma. A rischio giovedì 8 marzo Trasporto pubblico : giovedì 8 marzo trasporto pubblico a rischio per lo sciopero generale di 24 ore indetto a livello nazionale dal sindacato

Elezioni - città bloccate da congedi elettorali dei dipendenti del Trasporto pubblico : disagi da Venezia a Napoli : Da Venezia a Napoli, passando per Roma e Torino: città bloccate a causa troppi i congedi elettorali per scrutatori e rappresentanti di lista tra i dipendenti delle aziende di trasporto. E se nella Capitale il Codacons ha già annunciato che presenterà un esposto alla Corte dei Conti del Lazio affinché apra una indagine sul caso, nel capoluogo campano l’assessore comunale ai Trasporti Mario Calabrese si è sfogato su Facebook, dando la colpa ai ...

27/02/2018 - Pendolari Fiat Abruzzo chiedono Trasporto pubblico : "Scatta protesta" : Per questo viene ribadita ancora una volta la volontà di non cessare la lotta e di proseguire nell'azione di convincimento della classe politica abruzzese e di quella molisana affinché venga ...

Ferrovie del Sud Est - Bellanova : puntiamo a Trasporto pubblico di qualità : La vice ministro dello Sviluppo Economico, Teresa Bellanova , torna a parlare delle Ferrovie del Sud Est ricordando che grazie all'intervento del governo sono state salvate : "commissariandole, ...