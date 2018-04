Tragedia di Pasqua | muore motociclista | ferito il figlio sul sellino

Tragedia di Pasqua a Caltanissetta : auto travolge 3 anziane dirette alla veglia - una muore : Grave incidente nella serata di sabato santo. Una donna di 82 anni non ce l’ha fatta ed è morta la mattina di Pasqua in ospedale. Ferite le altre due di 82 e 93 anni.Continua a leggere

Pasqua in Tragedia - va sul tetto per aggiustare l’antenna : papà precipita e muore davanti ai figli : Un uomo di 37 anni di Calimera, in provincia di Lecce, è morto precipitando dal lucernaio sulla tromba delle scale.Continua a leggere