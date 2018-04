Tragedia del lavoro a Treviglio Esplode serbatoio | due morti

Tragedia nel calcio francese : muore un 12enne delle giovanili del Guingamp : ROMA - Tragedia nel calcio francese. Baptise Le Goll, un calciatore delle giovanili del Guingamp , è morto a 12 anni. Il club si è detto 'profondamente sconvolto' per una morte avvenuta in modo ...

“É morto”. Sport in lutto : incidente choc durante l’allenamento. La moto vola sull’albero e finisce in Tragedia. L’addio del team : ”Lasci un vuoto incolmabile” : “Le parole non possono descrivere il grande dolore che proviamo, la vita ti ha ingiustamente rubato ai tuoi cari ed a noi che ti stimavamo e ti volevamo bene, ci hai regalato grandi gioie e soddisfazioni. Lasci un vuoto incolmabile. Onore a te, Fausto, uomo forte e sensibile, dal sorriso e dall’entusiasmo contagioso, vola alto e sfreccia per le vie del cielo”. Così il team Solarys, la squadra di Castiglion ...

Tragedia di Rigopiano - 'Il peso della neve' diventa fiction : ... regia di Alessandro Angelini, con Beppe Fiorello, , La musica del silenzio , regia di Michael Radford, sulla vita di Andrea Bocelli, con Antonio Banderas e Luisa Ranieri, e Venuto al mondo , regia ...

“Era evidente”. Fabrizio Frizzi - l’ultimo straziante video. Ecco come appariva Fabrizio poco prima della Tragedia. In molti si erano accorti che qualcosa non andava : Fabrizio Frizzi non ha mollato. Non ha lasciato che il male si prendesse la sua vita, che la cambiasse e la ridisegnasse a suo piacimento. No, la paura, il dolore, la sofferenza e i medici che dicevano che: “No, forse è meglio che te ne stai a casa”. Ma la sua casa non era solo quella dove vedeva crescere la piccola Stella, ma quello studio con tante prese e telecamere che ogni sera lo portava dentro le case degli italiani. Che Fabrizio ...

È morto nella notte. Tragedia nel mondo della musica. Aveva solo 33 anni ed è stato stroncato da un infarto. Inutili i tentativi di rianimarlo. Colleghi - familiari e fan sotto choc : Nuovo lutto nel mondo della musica. Nuovo lutto di un giovanissimo. Nuovo lutto nel K-pop, il genere musicale nato e sviluppatosi negli anni ’90 che ha segnato un punto di svolta per la musica coreana. Tra le caratteristiche principali di questo genere musicale c’è spettacolarizzazione visiva totale della performance. A rendere speciale questo tipo di musica, è la combinazione di coreografie, scenografie e costumi di scena realizzati ...

Nuova Tragedia nel calcio : muore il giocatore Bruno Boban per arresto cardiaco - il parere dell’esperto [FOTO] : 1/7 ...

Tragedia scuote il mondo del calcio : muore in campo un 25enne [NOME e DETTAGLI] : Il mondo del calcio piange un altro morto a sole tre settimane dal decesso di Davide Astori. Durante un incontro (giocato ieri) del campionato di terza divisione croata, la Treca HNL, è morto Bruno Boban, esterno destro del Marsonia. Boban, non ancora 26enne, si è accasciato al suolo dopo aver accusato un collasso. I sanitari non hanno potuto far nulla per salvare la vita del giovane calciatore. L'articolo Tragedia scuote il mondo del calcio: ...

Gemelli muoiono nella notte : trovati accanto al fratellino. Le cause della Tragedia : Charlie e Noah Owen avevano solo cinque mesi quando sono morti. A trovarli è stata la loro mamma, accanto all'altro Gemellino, Ethan. Secondo quanto stabilito a distanza di mesi, i due piccoli erano fortemente debilitati perché nati prematuri. La madre: "Darei tutto per abbracciarli almeno solo un'altra volta".Continua a leggere

Finisce in Tragedia il tentativo dei Vigili del Fuoco di salvare un suicida Video : tragedia nel centro storico di #Catania, una squadra di 5 persone dei Vigili del Fuoco [Video] era intervenuta la sera del 20 marzo per una segnalazione dovuta a una perdita di gas da un magazzino. Alla base di questa perdita sembrerebbe ci fosse un tentativo di suicidio di un uomo, che rinchiuso in un'officina avrebbe tentato di uccidersi con il gas di 3 bombole la zona non era servita dalla rete del metano. I #Vigili del Fuoco, durante il ...

Tragedia di Catania : indagato per disastro colposo il caposquadra dei Vigili del Fuoco : L'uomo è indagato per disastro colposo e omicidio colposo plurimo: secondo gli inquirenti una sua errata valutazione tecnica potrebbe aver causato l'esplosione in una palazzina di Catania.Continua a leggere

Tragedia della solitudine - ladro in casa scopre corpo mummificato da sette anni Video : Se è stato scoperto è solo perché qualcuno, probabilmente un ladro, si era introdotto nell'appartamento. Altrimenti per sette lunghissimi anni, nessuno l'ha cercato, nessuno ha denunciato la sua scomparsa. I vicini non si sono accorti di nulla e a quanto pare neanche il terribile odore di un corpo in putrefazione è valso da allarme. Però nel paradosso che si aggiunge al dramma, era stato cancellato dall'anagrafe. Una Tragedia della solitudine ...

Tragedia di Catania : la vita di un vigile del fuoco vale solo 3.400 euro : I vigili del fuoco italiani non sono coperti dall'assicurazione Inail per gli infortuni sul lavoro. L'Usb: "Chiediamo che il governo convochi urgentemente le parti affinché si lavori immediatamente sull’acquisizione del diritto INAIL per tutti i vigili del fuoco".Continua a leggere

Imma - un biglietto davanti a scuola : "Un angelo è volato in cielo". Fiori sul luogo della Tragedia : Imma è stata uccisa ieri davanti alla scuola elementare della figlia, dal marito poi trovato cadavere questa mattina: un caso che ha sconvolto tutta l'Italia. E tra le composizioni di...