Torna il Freddo e la Neve colpa di tiangong-1

Maltempo - Torna il freddo : temperature in picchiata e neve anche a bassa quota : 'Dopo aver colpito l'Europa centro-settentrionale, i venti freddi dalla Russia raggiungeranno anche l'Italia. Prepariamoci a una settimana decisamente fredda per il periodo, con tracollo termico anche ...

Maltempo - Torna il freddo : temperature in picchiata e neve anche a bassa quota : 'Dopo aver colpito l'Europa centro-settentrionale, i venti freddi dalla Russia raggiungeranno anche l'Italia. Prepariamoci a una settimana decisamente fredda per il periodo, con tracollo termico anche ...

Meteo - nel weekend Torna il maltempo con piogge e freddo : Nel fine settimana è attesa una nuova ondata di maltempo a causa dell'arrivo di un'altra perturbazione atlantica (la numero 8 del mese), che darà vita a una circolazione ciclonica centrata proprio sull'Italia. Questa depressione, spiegano i Meteorologi del Centro Epson Meteo, accompagnerà per alcuni giorni: la prossima settimana si preannuncia molto instabile, a tratti anche perturbata e più fredda. L'afflusso di aria ...

Meteo : piogge e temporali nel weekend - poi Torna il freddo : La primavera fatica a decollare: ci attende un weekend con piogge e temporali, poi l'arrivo del Burian bis farà calare sensibilmente le temperature nel corso della prossima settimana.Continua a leggere

Il maltempo in Gallura - Torna il freddo : Il meteo sulla Gallura vedrà un calo delle temperature. La serata di oggi proseguirà con il cielo molto nuvoloso e con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, con cumulati ...

Giorni di gelo : il ciclone artico sta Tornando. Neve - temperature in picchiata e occhio ai Tornado : quando è prevista la seconda ondata di freddo siberiano : Burian bis. Il ciclone artico sta tornando. La bassa pressione si innescherà in seguito ai contrasti tra l’aria fredda siberiana che scenderà impetuosa verso l’Europa e l’aria più umida sul mediterraneo e causerà nevicate anche in pianura. Secondo l’analisi degli esperti del sito IlMeteo.it, da lunedì 19 e martedì 20 entreremo in una fase più invernale che primaverile con continui afflussi di aria gelida di origine ...

Un giorno di primavera poi Torna il freddo : le ultime previsioni : Temporanea pausa asciutta e soleggiata su buona parte dell'Italia, valori massimi in aumento fino a 16° al Nord. Tuttavia le ultime previsioni dei modelli matematici confermano l'irruzione di aria gelida a partire da Domenica....

Torna Burian - l' Europa e l'Italia sarà avvolta dal freddo : Roma - Torna il gelo di Burian. Una maestosa discesa di aria gelida colpirà quasi tutto il continente. Dal 18 marzo un campo di alta pressione si posizionerà nei pressi della Scandinavia, favorendo l'afflusso di masse d'aria gelide che in moto retrogrado dalla Russia raggiungeranno tutte le nazioni centrali del continente. Il Burian 2 imperverserà su gran parte dell'Europa per parecchi giorni. Il vecchio continente ...

Torna il freddo dal weekend ma niente Burian : Bentrovati amici ne avrete lette di cotte e di crude sull’arrivo nel weekend di un Burian Bis da molti siti ma non sarà così e ve lo spiegheremo. Partiamo intanto dicendovi che il Burian in Italia ed Europa non esiste essendo un vento Siberiano mentre da noi le ondate di Gelo o freddo sono accompagnate […]

Torna Burian bis : dopo due giorni primaverili Torna il freddo : Il possente "strat-warming" di metà febbraio, ha frantumato il vortice polare (depressione semi-permanente nei pressi del circolo polare artico), causando una prima ondata di Burian a cavallo tra Febbraio e Marzo, e ora l'arrivo di perturbazioni atlantiche sull'Italia. Giovedì 15 ne arriverà un'altra. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che dopo due giorni piuttosto asciutti e primaverili (martedì 13 e ...

Previsioni Meteo - il 20 Marzo l’Equinozio di Primavera ma dopo San Giuseppe Torna il freddo con il “colpo di coda” dell’Inverno : 1/9 ...

Meteo - mercoledì breve tregua - da giovedì nuovo maltempo - poi riTorna il freddo : Roma - SITUAZIONE Meteo, MARZO PROSEGUE MOLTO DINAMICO - Non c'è traccia di alta pressione in Europa ormai da diverso tempo, il Vecchio Continente rimane così 'preda' di numerosi vortici ciclonici e perturbazioni. Lo sconquasso generato dal potente stratwarming di febbraio ha lasciato il segno, con un dinamismo Meteo continuo in sede europea che si protrarrà anche nei prossimi giorni. Dal 17-18 si avrà poi con ...

Breve tregua del maltempo - ma nel week end Torna ondata di freddo : Roma - Una Breve pausa all'insegna del bel tempo interesserà il Paese tra giovedì e venerdì, in attesa di un nuovo peggioramento in vista del weekend. Un promontorio mobile di alta pressione riuscirà solo temporaneamente a riportare un po' di stabilità sull'Italia, dopo l'ennesimo passaggio perturbato delle ultime ore, con tempo che si farà più asciutto ovunque. Solo qualche residuo disturbo ...

Torna Buran - primavera e Pasqua al freddo : (Immagine: pixabay) Dopo il freddo e la neve di fine febbraio, potrebbe Tornare sull’Italia una nuova ondata di gelo in coincidenza con il primo giorno di primavera. Nuova ondata proveniente dalla Russia, ribattezzata Buran Bis (qui vi spiegammo il significato del nome) che, per gli esperti del sito ilMeteo.it, non promette nulla di buono: “Quello che ci propone il modello internazionale americano GFS è a dir poco allarmante. Dopo il Buran di ...