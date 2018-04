Torino Scoppio in centro | evacuato l’Hotel Genio di corso Vittorio Emanuele II

Torino - evacuato hotel per scoppio in cucina : nessun ferito : Una fuga di gas nelle cucine potrebbe aver provocato lo scoppio che ha portato all'evacuazione di un albergo nel centro di Torino . E' accaduto all' hotel Genio di corso Vittorio Emanuele II, nel ...

Torino - evacuato hotel per scoppio in cucina : nessun ferito : Una fuga di gas nelle cucine potrebbe aver provocato lo scoppio che ha portato all'evacuazione di un albergo nel centro di Torino. E' accaduto all'hotel Genio di corso Vittorio Emanuele II, nel quartiere San Salvario. I dipendenti e i clienti dell'albergo, una sessantina di persone, sono stati evacuati dai Vigili del fuoco. nessuno è rimasto ferito. Ancora da chiarire le cause dell'incidente.