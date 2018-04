Torino | ristorante arabo in fiamme nella zona della movida | sul muro la scritta ' Adesso

Paura a Torino . Incendio distrugge ristorante marocchino. Su una parete la scritta : 'Siamo pari' : L'indiscrezione è riportata dal quotidiano 'La Repubblica'. Gli investigatori sono al lavoro per risalire alle cause che hanno innescato le fiamme. Al momento non si esclude nessuna pista. Temporaneamente evacuate le 60 persone che vivono nel palazzo. Apprensione anche nel vicino hotel

Torino - incendio in un ristorante arabo - forse doloso : A Torino, in via Saluzzo, ieri sera, poco prima della mezzanotte, è divampato un incendio nel locale Riad Aicha, che si trova al civico 6. Le fiamme sono partite dalla cucina, ma secondo la polizia è molto probabile che si tratti di un incendio doloso e non di un incidente, perché sui muri del locale è stata trovata la scritta "Adesso siamo pari" che fa sembrare il tutto un regolamento di conti.Sulle porte della cucina non ci sono segni di ...