Torino - evacuato hotel per scoppio in cucina : nessun ferito : Una fuga di gas nelle cucine potrebbe aver provocato lo scoppio che ha portato all'evacuazione di un albergo nel centro di Torino . E' accaduto all' hotel Genio di corso Vittorio Emanuele II, nel quartiere San Salvario. I dipendenti e i clienti dell'albergo, una sessantina di persone, sono stati evacuati dai Vigili del fuoco. nessun o è rimasto ferito . Ancora da chiarire le cause dell'incidente.

Torino - evacuato un palazzo in via Sansovino. Donna barricata in casa 'Ho aperto il gas' : evacuato un palazzo in via Sansovino, nella zona di Lucento-Vallette, perché una Donna si è barricata in casa, al quinto piano, e dice di avere il gas aperto. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono ...