Torino | allenamento a porte chiuse | e i tifosi?

Torino - allenamento differenziato per Niang. Personalizzato per Bonifazi : Torino - Il Torino si è allenato questa mattina al Filadelfia per una seduta tecnico-tattica in vista del match di campionato di venerdì sera all'Olimpico contro la Roma che aprirà la 28ª ...

Colloquio - bomba carta - cori e fumogeni : ecco cosa è successo durante l’ultimo allenamento del Torino : Il Torino non sta attraversando un buon momento, due sconfitte consecutive per la squadra di Walter Mazzarri, prima contro la Juventus, poi contro il Verona, la corsa all’Europa League si è complicata terribilmente, i tifosi sono delusi dall’ennesima stagione non entusiasmante. Nel pomeriggio Colloquio tra il tecnico ed i calciatori poi la squadra in campo per preparare contro il Crotone, i tifosi hanno manifestato ...