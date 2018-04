Tiangong-1 | rientro a Pasquetta | non cadrà su Nord America e Australia

Tiangong1 - Il rientro della stazione spaziale cinese slitta al 2 aprile : Nel mondo Il territorio di caduta più a rischio è compreso tra i 43 gradi di latitudine Sud e 43 gradi di latitudine Nord, un'ampia zona territoriale che comprende metropoli quali Sydney, Hong Kong e ...

Il rientro della stazione spaziale cinese Tiangong-1 - risposte del Cnr : A cura di Luciano Anselmo & Carmen Pardini dell'Istituto di scienza e tecnologie dell'informazione 'A. Faedo' del Cnr. Tiangong-1 è stata la prima stazione spaziale cinese, lanciata il 29 settembre 2011 su un'orbita approssimativamente circolare, a circa 350 ...

Tiangong-1 : ecco le risposte del Cnr alle domande più frequenti sul rientro del Palazzo Celeste : Ci vorrebbero, infatti, da 500 a 1000 rientri come questo perché ci sia un'elevata probabilità che un frammento colpisca qualcuno in giro per il mondo. E la probabilità di una collisione con un aereo ...

Tiangong-1 : le risposte del Cnr alle domande più frequenti sul rientro : Tiangong-1 In relazione all'impatto della stazione spaziale Tiangong-1 , previsto per il fine settimana di Pasqua, ecco una nota dell'Istituto di scienza e tecnologie dell'informazione ' A. Faedo ' del Cnr, contenente risposte alle domande più frequenti sul tema, a cura di Luciano Anselmo e Carmen Pardini Tiangong-1 è stata la prima stazione ...

