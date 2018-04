Tiangong 1 precipita nella fontana di Cavriago | ma è un pesce d' aprile

Tiangong-1 : ecco il “cimitero spaziale degli abissi” - il punto più isolato della Terra dove il veicolo fuori controllo sarebbe dovuto precipitare : La stazione spaziale cinese fuori controllo dovrebbe precipitare nelle prossime 24-36 ore, ma un punto in cui non atterrerà è l’inquietante “cimitero spaziale degli abissi” a cui doveva essere destinata. Generalmente i detriti provenienti dallo spazio finiscono nel punto più remoto del pianeta, a migliaia di km dalla Terra più vicina: il punto Nemo. Ma Tiangong-1 non troverà la sua dimora finale nel punto Nemo, che già ospita i rottami di circa ...

Stazione Spaziale cinese precipita sulla Terra : i sensori ottici della Sapienza puntati su Tiangong-1 : I sensori ottici della Sapienza, dislocati sul territorio nazionale, sono puntati sulla Stazione Spaziale Tiangong-1, che sta precipitando sulla Terra. La campagna di osservazione ottica della Stazione Spaziale cinese, condotta dalla Sapienza, viene svolta in parallelo a quelle di numerosi altri enti pubblici e privati in tutto il mondo (in Italia la responsabilità è affidata al tavolo tecnico coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile ...

Stazione spaziale cinese Tiangong 1 cade in Italia/ "Palazzo Celeste" precipita : Prot. Civile : "Nessun allarme" : Stazione spaziale cinese Tiangong 1, cade in Italia: “Ci colpirà? Più facile vincere al Superenalotto". Sta rientrando la Stazione spaziale e potrebbe colpire la nostra penisola(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 18:59:00 GMT)

La stazione spaziale Tiangong-1 sta per precipitare : il preavviso sarà solo di 40 minuti : Il viaggio di rientro della stazione spaziale cinese non è però 'alla cieca', la 'caduta libera della Tiangong-1 è seguita dalle agenzie spaziali di tutto il mondo e al momento per gli esperti dell'...

Tiangong-1 precipita verso la Terra : dove cadrà il Palazzo Celeste? : ETTORE PEROZZI Agenzia spaziale italiana , Asi, " E' importante mandare questo messaggio: si ha l'idea che la scienza sia esatta, ma la scienza vive anche di probabilità- ha commentato Perozzi-. ...

Tiangong 1 precipita verso la Terra : dove cadrà il Palazzo Celeste? : "E' importante mandare questo messaggio: si ha l'idea che la scienza sia esatta, ma la scienza vive anche di probabilità ha commentato Perozzi-. Cerco di dare risposte a cui si può arrivare con la ...