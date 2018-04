Tesla ha spiegato la dinamica dell' incidente mortale della Model X

agi

(Di domenica 1 aprile 2018) LaX, che lo scorso 23 marzo ha urtato contro una barriera spartitraffico a Mountain View, in California, aveva attivato il sistema automatico. Lo ha reso noto la stessa azienda. L'è costato la vita all'uomo al volante, Walter Huang, ingegnerea Apple, morto poco dopo in un ospedale vicino.hache Huang non poggiò le mani sopra al volante fino a 6 secondi prima, cosa che però non ha impedito che l'auto urtasse contro lo spartitraffico. L'ingegnere trentottenne "ricevette diversi avvertimenti visivi e uno udibile", avendo circa 5 secondi e 150 metri di visuale distante dal separatore di cemento "ma i registri del veicolo mostrano che non fece alcuna azione". Il sistema di conduzione automaticoè' capace di parcheggiare, frenare e ...