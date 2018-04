Terroristi nascosti tra i migranti | il rischio attentato è altissimo

huffingtonpost

(Di domenica 1 aprile 2018) "Se un anno fa mi aveste chiesto se è possibile che i foreign fighters si mischino coi flussi deiavrei risposto no, perché un anno fa questi gruppi sarebbero stati degli assetti nobili di Is e tu un assetto nobile non lo mandi in Europa con i rischi dei flussi migratori. Dal momento che la fuga è individuale, viene lecito pensare che la via migliore sia quella di una rotta già aperta, quella dei trafficanti di esseri umani". Intervistato dal Giornale, il ministro dell'Interno Marco Minniti spiega che i foreign fighters potrebbero arrivare anche sui barconi. "Ecco perché è importante l'aver creato un metodo per governare i flussi migratori", spiega. "Il governo che verrà ne tenga conto"."La lista dei foreign fighters viene continuamente aggiornata. Si parla di cifre relativamente piccole rispetto agli altri Paesi europei, intorno ...