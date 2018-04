Telegram X | arriva l’aggiornamento di marzo con tante novità al seguito

Telegram arriva alla versione 4.8 con poche ma utili novità : E' arrivato un nuovo aggiornamento per Telegram, che così passa alla versione 4.8. Le novità non sono molte ma sono importanti e tutte volte a migliorare l'esperienza di utilizzo quotidiana. L'articolo Telegram arriva alla versione 4.8 con poche ma utili novità è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Poste italiane - Telegramma su concorso arriva troppo tardi. Gruppo deve risarcire 28mila euro : Ventottomila euro. Tanto vale un telegramma consegnato in ritardo che fa svanire il sogno di un lavoro. Lo ha deciso il giudice del tribunale di Parma che ha condannato Poste italiane per “perdita di chance”, cioè la perdita di un’opportunità di lavoro. Secondo il magistrato, Poste ha infatti danneggiato una donna che avrebbe voluto presentarsi alla selezione per l’assunzione di un “esecutore scolastico” a tempo indeterminato ...