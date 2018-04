Taylor Swift si esibisce a sorpresa al Bluebird Café | il luogo dove tutto ebbe inizio

Sorpresa di Taylor Swift a Pasqua - un concerto al Bluebird Café in cui è stata scoperta a 16 anni (video) : Mentre è impegnata nelle prove del suo Reputation World Tour in partenza il prossimo 8 maggio, Taylor Swift a Pasqua ha pensato bene di esibirsi a Sorpresa in un club cui è particolarmente legata. La cantante è stata accolta da un'ovazione sabato 31 marzo quando è salita sul palco del Bluebird Café, nella sua città, a Nashville. Trattasi di una Sorpresa per i presenti nel locale, ma in realtà di un'esibizione organizzata per la registrazione ...

Harry Styles a Copenhagen intona una canzone di Taylor Swift per augurare buon compleanno ad una fan (video) : Un siparietto divertente quello di Harry Styles a Copenhagen durante il concerto del 19 marzo alla Royal Arena, sesta tappa del Live On Tour 2018. Tra una canzone e l'altra, Harry Styles è solito intrattenere il pubblico con alcuni scherzi o racconti divertenti. La sera scorsa il cantante, accortosi di una ragazza che festeggiava il proprio compleanno al concerto, ha interagito e scherzato con lei. "È il tuo compleanno?", ha chiesto Harry ...

Katy Perry : ecco come ha reagito davanti a un concorrente che ha portato Taylor Swift al casting : Lo scorso anno, Katy Perry aveva detto più volte di voler sotterrare l’ascia di guerra nella faida con Taylor Swift, iniziata ormai quattro anni fa quando Tay Tay pubblicò “Bad Blood“, e adesso è tornata a parlare della famosa “rivale”. [arc id=”f487f40c-fffb-11e4-bd9d-a4badb20dab5″] La cantante di “Swish Swish“ è uno dei giudici di American Idol e nell’ultimo episodio è stato chiesto a ...

Taylor Swift : Karlie Kloss ha finalmente detto se è ancora nella squad : Addirittura Jennifer Lawrence è recentemente intervenuta sulle pagine del New York Times per dire che la questione Taylor Swift e Karlie Kloss “la tiene sveglia anche di notte” e “vuole assolutamente sapere cosa succede“. [arc id=”f487f40c-fffb-11e4-bd9d-a4badb20dab5″] Da mesi si vocifera che la modella sia uscita dalla squad della cantante (hai visto il nuovo video “Delicate”?). Gli indizi sono ...

Camila Cabello difende Taylor Swift : non c’entra con l’addio alle Fifth Harmony : Indietro 16 marzo 2018 2018-03-16T17:40:28+00:00 ROMA – Taylor Swift non è la causa di tutti i mali. A confermarlo è Camila Cabello che ha frenato i rumors secondo cui la cantante l’avrebbe incoraggiata a lasciare le Fifth Harmony e proseguire da solista. “Mi ha infastidito il fatto che la gente dicesse che mi ha incoraggiato a […] L'articolo Camila Cabello difende Taylor Swift: non c’entra con l’addio alle Fifth Harmony proviene da NewsGo.

Taylor Swift - polemica sull'ultimo video della cantante : 'L'ha copiato dallo spot di Kenzo' : Una giovane donna che balla in maniera poco coordinata, facendo boccacce e noncurante dell'eleganza del palazzo in cui si trova. Se questa descrizione suona familiare, è perché è il riassunto dell'...

Taylor Swift e Joe Alwyn : la cantante sarebbe prontissima a sposare il fidanzato : Joe Alwyn è l‘end game di Taylor Swift! [arc id=”80215220-f7a6-11e7-9a25-a4badb20dab5″] La cantante (hai visto il nuovo video “Delicate”?) sarebbe convinta che il fidanzato sia quello giusto, quello per sempre. “Taylor crede che Joe sia l’unico per lei – scrive oggi UsWeekly, che ha intervistato una fonte vicina alla dieci volte vincitrice di un Grammy Awards – vuole fidanzarsi ...

Taylor Swift : tra le comparse del video di “Delicate” c’è anche un pornostar : La notte tra domenica 11 e lunedì 12 marzo (ora italiana), Taylor Swift ha pubblicato il video di “Delicate”, nuovo singolo estratto dall’album “Reputation”. via GIPHY Nella clip – clicca qui per scoprire il vero significato – Tay Tay diventa magicamente invisibile e si scatena in danze sfrenate. Tra le comparse di “Delicate”, il web ne ha individuata una molto particolare. Si tratta ...

Taylor Swift ha trovato il soprannome più dolce per Camila Cabello : La squad di Taylor Swift è in eterno mutamento, a volte c’è un nuovo membro, a volte c’è qualcuno che se ne va. La squad di Taylor Swift: Ma ci sono anche i punti fermi e uno di questi è Camila Cabello, che prima ancora di essere una BFF della cantante di “Delicate” (hai visto il nuovo video?) era una delle sue fan. Tay Tay ha svelato quale soprannome ha dato a Camila, durante una clip andata in onda ai iHeartRadio ...

Testo e video di Delicate di Taylor Swift - tante citazioni e una danza libera per combattere lo stress della fama : Il video di Delicate di Taylor Swift ha debuttato domenica 11 marzo durante gli iHeartRadio Music Awards e come sempre quando si tratta della reginetta del pop americano si è imposto all'attenzione del pubblico. Nel video Taylor Swift interpreta se stessa alle prese con una delle tante serate mondane che affronta con una folta scorta di guardia del corpo, cercando di sopravvivere all'assalto dei fan, alcuni dei quali fin troppo ...

IHeartRadio Music Awards : Taylor Swift artista dell’anno : Taylor Swift artista dell’anno. Gli IHeartRadio Music Awards 2018, domenica sera, hanno incoronato la propria vincitrice. E alle rivali, a Rihanna e Pink, è restato ben poco da spartirsi. Taylor Swift, come Ed Sheeran sul fronte maschile e Cardi B tra le nuove promesse, ha trionfato nella categoria più ambita. Ma sul palco della manifestazione, a ritirare il proprio premio e ringraziare il pubblico adorante, non si è presentata. In sua vece, ha ...