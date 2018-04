SWAT su Rai2 si fa in tre per il gran finale prima della pausa | trame 1° aprile e

Doppio episodio per SWAT su Rai2 - in attesa della pausa di metà stagione : trame del 25 marzo e 1° aprile : SWAT su Rai2 sarà in onda anche oggi, domenica 25 marzo, con un eccezionale Doppio appuntamento: dopo il canonico episodio di NCIS 15, questa sera verranno infatti proposti ben due episodi della serie crime che vede protagonista Shemar Moore nei panni di Daniel "Hondo" Harrelson. Gli episodi in onda oggi sono l'ottavo e il nono della prima e finora unica stagione di SWAT, e si intitolano in italiano "Mireya" e "Mondi diversi", mentre negli ...

SWAT su Rai2 porta Hondo sulla strada di un amico d’infanzia : trame episodi del 18 e 25 marzo : È tutto pronto anche questa sera per un nuovo episodio di SWAT su Rai2: la serie crime con Shemar Moore nei panni del protagonista tornerà anche in questa domenica 18 marzo per un'altra prima visione per l'Italia. Questa sera verrà trasmesso il settimo episodio della prima e finora unica stagione della serie, intitolato in italiano "Il futuro non è scritto" e in inglese "Homecoming". Eccone la trama ufficiale tradotta in italiano: "Il ...

SWAT su Rai2 manda Jim Street sotto copertura : trame degli episodi dell’11 e 18 marzo : Un nuovo episodio di SWAT su Rai2 ci attende nella serata di questa domenica 11 marzo: Daniel "Hondo" Harrelson e la sua squadra fronteggeranno un nuovo caso durante l'episodio in onda oggi sul secondo canale. Sarà infatti trasmesso il sesto episodio della prima e finora unica stagione di SWAT, serie che come ricordiamo ha esordito negli Stati Uniti solo nel corso dell'ultimo anno. Il team SWAT, capitanato dal personaggio di Shemar Moore, ...

SWAT su Rai2 tra rapine sospette e giocatori di hockey : trame degli episodi del 4 e 11 marzo : È arrivato il momento di un nuovo episodio di SWAT su Rai2: la serie crime con protagonista Shemar Moore, tra le ultime arrivate di casa CBS, sarà in onda in Italia in questa domenica 4 marzo. L’episodio di oggi sarà il quinto della prima e finora unica stagione di SWAT, intitolato “Occhio per occhio” in italiano e “Imposters” in lingua originale. “Occhio per occhio” vedrà due guest star d’eccezione: il sindaco di Los Angeles Eric Garcetti ...

SWAT su Rai2 mette Hondo e il team sulle tracce di un terrorista : trame del 25 febbraio e 4 marzo : Anche in questa domenica 25 febbraio sarà trasmesso un nuovo episodio di SWAT su Rai2: la programmazione della nuova serie crime targata CBS, che vede Shemar Moore nei panni del protagonista Daniel "Hondo" Harrelson, proseguirà con il suo quinto episodio. "Cause perse", questo il titolo italiano della puntata che in inglese si chiama "Radical", vedrà la squadra SWAT sulle tracce di un attentatore, complice di un terrorista che ha causato ...

Un nuovo episodio di SWAT su Rai2 con guest star Sherilyn Fenn di Twin Peaks : trame 18 e 25 febbraio : È tempo di un nuovo episodio di SWAT su Rai2: dopo l’esordio di inizio febbraio, la nuova serie crime targata CBS con protagonista Shemar Moore continua a essere trasmessa ogni domenica in prima visione assoluta per l’Italia. Questa sera, domenica 18 febbraio, sarà infatti in onda il terzo episodio della prima e finora unica stagione della serie, intitolato “Pamilya” in lingua originale e tradotto in italiano con “Corrieri della droga”. ...

In SWAT su Rai2 una caccia all’uomo con corsa contro il tempo : trame episodi dell’11 e 18 febbraio : Anche questa sera, domenica 11 febbraio, sarà il momento di un episodio di SWAT su Rai2: la nuova serie crime targata CBS, che vede Shemar Moore nei panni del protagonista Daniel "Hondo" Harrelson, ha debuttato lo scorso 4 febbraio sul secondo canale, riscuotendo già col primo episodio un discreto successo a livello di pubblico. Stasera sarà quindi la volta dell'episodio successivo, l'1x02 intitolato "caccia all'uomo" in italiano e "Cuchillo" ...

Cast e personaggi di SWAT - dal 4 febbraio su Rai2 la nuova serie con Shemar Moore : trama e programmazione : Da questa domenica 4 febbraio una nuova serie crime è pronta a popolare il palinsesto di Rai2: si tratta di SWAT, l'ultima arrivata in casa CBS. Basata sull'omonima serie televisiva del 1975, SWAT è una creazione di Aaron Rahsaan Thomas e Shawn Ryan, che ne sono produttori esecutivi oltre che showrunner. Protagonista è un team di agenti SWAT, acronimo che sostituisce la dicitura Special Weapons And Tactics e indica alcune speciali unità di ...