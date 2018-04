Svizzera : valanga sulle Alpi - 3 morti : ANSA, - BERLINO, 1 APR - Un gruppo di sciatori è stato travolto ieri da una valanga sulle Alpi svizzere: tre persone sono morte, altri due sono rimasti feriti e trasportati in ospedale con feriti ...

Valanga in Svizzera : slavina travolge gruppo di persone - morti 3 spagnoli : In Svizzera 3 persone sono morte e 2 sono state ricoverate dopo che una Valanga si è staccata nell’area della località sciistica di Fiescheralp: lo hanno confermato alla Dpa fonti del ministero degli Esteri iberico. La slavina, secondo El Pais, si è verificata quando il gruppo di spagnoli si trovava a quota 2450 metri. L'articolo Valanga in Svizzera: slavina travolge gruppo di persone, morti 3 spagnoli sembra essere il primo su Meteo Web.

Svizzera : numerosi escursionisti travolti da una valanga : In Svizzera diversi escursionisti sono stati travolti da una valanga nel tardo pomeriggio di oggi tra Fiesch e la stazione sciistica di Fiescheralp, nel cantone Vallese. I soccorsi sono sul posto, ma le avverse condizioni meteo ostacolano le ricerche, come anche il dispiegamento di elicotteri, ha precisato all’ats Mathias Volken, portavoce della polizia. Le forze dell’ordine sono state allertate da un escursionista sfuggito alla ...

Valanga in Svizzera : estratti 2 corpi dalla neve - si cercano 2 dispersi : I soccorritori hanno estratto dalla neve i corpi senza vita di due escursionisti travolti ieri pomeriggio da una Valanga nel comprensorio sciistico delle 4 Vallées, nel Vallese centrale (Svizzera). Due persone sono tuttora disperse, riferisce la polizia cantonale. A causa delle avverse condizioni meteo nella notte le ricerche erano state sospese, ha spiegato all’Ats il portavoce della polizia cantonale vallesana Stève Léger, secondo cui a ...

Valanga in Svizzera : recuperato un corpo senza vita - 3 dispersi : In Svizzera soccorritori hanno estratto dalla neve il corpo senza vita di uno dei quattro escursionisti travolti ieri pomeriggio da una Valanga nel comprensorio sciistico delle 4 Vallées, nel Vallese centrale: 3 persone sono disperse, secondo quanto riferito dalla polizia. A causa delle avverse condizioni meteo nella notte le ricerche erano state sospese, ha spiegato all’Ats il portavoce della polizia cantonale vallesana Stève Léger, ...

Valanga travolge 4 sciatori in Svizzera : morta una donna : Ieri pomeriggio in Svizzera quattro sciatori sono stati travolti da una Valanga nella zona di Arolla, nel canton Vallese, vicino al confine italiano: è morta una donna di 40 anni, secondo quanto riferito dalla polizia Svizzera. I soccorritori hanno rintracciato e recuperato il gruppo: i quattro sono stati trasferiti in ospedale, ma la donna non ce l’ha fatta ed deceduta nella notte. L'articolo Valanga travolge 4 sciatori in Svizzera: morta ...

Svizzera - valanga travolge una decina di alpinisti nel Vallese : Una decina di alpinisti sono stati travolti da una valanga nel Canton Vallese, nella Svizzera meridionale. Lo ha reso noto la polizia locale, precisando che l'incidente è avvenuto a circa 2.500 metri ...

