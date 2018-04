Svizzera | in arrivo il test Aids ‘fai da te’

meteoweb.eu

(Di domenica 1 aprile 2018) Unper l‘HIV da fare a casa potrebbe essere permesso ingià da questa estate. La Commissione federale per la salute sessuale (CFSS) ha deciso di sostenere la sua introduzione. Il dossier è ora nelle mani dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), ha detto all’ats la portavoce Katrin Holenstein confermando informazioni pubblicate da ‘Zentralschweiz am Sonntag’ e ‘Ostschweiz am Sonntag’. L’UFSP si esprimerà nelle prossime due o tre settimane e in seguito sarà il turno di Swissmedic. Ipotrebbero quindi arrivare sul mercato già nell’estate, ha aggiunto la Holenstein. Ai giornali, il presidente della CFSS Marcel Tanner ha dichiarato che isono ormai affidabili e che l’introduzione in altri Paesi si è svolto in maniera positiva. Tutto questo è importante per la salute, poiché “più è facile il ...