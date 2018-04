Surface Laptop | filosofia di un’esperienza superiore

Surface Phone - un nuovo brevetto suggerisce un device di tipo minilaptop : L’ormai ricorrente appuntamento con i brevetti che vedono protagonista il tanto discusso Surface Phone, progetto che internamente a Microsoft viene identificato come “Andromeda”, in questa occasione vede al centro un possibile device di tipo minilaptop. Dalle immagini svelate in rete si nota come il prossimo Surface Andromeda, oltre ad essere un dispositivo pieghevole con una struttura apribile in due porzioni, potrebbe anche assumere le ...

Surface Laptop : un nuovo firmware migliora l’autonomia : Durante la giornata di ieri, Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento firmware numerato 135.2114.3.0 per tutti i possessori del Surface Laptop, il primo vero portatile ad essere prodotto dal team guidato da Panos Panay. Nel changelog riportato da Microsoft non vengono menzionati fix di bug e aggiornamenti per la sicurezza ma un’importante novità per quanto concerne l’autonomia del device. Nello specifico, la nuova versione ...

Adduplex : Surface Laptop sotto le aspettative - mentre - Surface Pro 2017 continua a crescere : I nuovi dati statistici raccolti da Adduplex relativi al mese di febbraio e alla famiglia Surface evidenziano una situazione abbastanza curiosa. Guardando il grafico si può notare come il Surface Laptop sia sotto le aspettative e, aggiungerei, di molto. Dopo mesi e mesi dalla sua commercializzazione globale registra appena l’1.9% del totale, un dato inaspettato che rappresenta le scarse vendite del portatile di Microsoft. Difficile dire ...

Surface Laptop in sconto sul Microsoft Store italiano per 4 giorni : Il Microsoft Store italiano vi consente adesso di acquistare il nuovissimo Surface Laptop ad un prezzo scontato e molto conveniente. L’offerta è valida dal 6 al 9 febbraio 2018 e riguarda, andando nello specifico, due configurazione del Laptop di casa Redmond: Quella con Intel Core i7, 512GB di storage e 16GB di RAM che viene venduta a soli 2.166,65 euro IVA inclusa invece di 2.549,00 Quella con Intel Core i7, 16GB di RAM e 1TB di storage ...

Surface Laptop : approda sul mercato la variante da 799$ con Intel Core m3 : Microsoft sta commercializzando, a partire da oggi, una nuova variante del Surface Laptop da soli 799$ con a bordo il processore Intel Core m3, il che lo rende più economico di 200 dollari rispetto alla versione Core i5. Le specifiche tecniche, togliendo la nuova CPU, sono praticamente le stesse con 4 GB di RAM e 128 di spazio di archiviazione. Questo non sarà sicuramente il modello più performante della gamma Surface Laptop, ma resta comunque ...