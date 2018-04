Sul palco del Rossetti ' Mariti e mogli'

Tutte le volte in cui Harry Styles è caduto Sul palco - dagli scivoloni con gli One Direction alla carriera da solista (video) : In attesa del suo ritorno in Italia, riviviamo tutti i migliori momenti in cui Harry Styles è caduto sul palco durante concerti con gli One Direction, ma anche nei recenti da solista! L'idolo della musica internazionale è solito rendersi indimenticabile sul palco, sia per il suo straordinario talento e la sua voce, che per alcuni siparietti molto divertenti, ormai ricorrenti durante i suoi concerti. Sin dai tempi con gli One Direction, ...

”É una mer*a”. E spacca la chitarra Sul palco. Panico su Rai 2 : il concorrente viene eliminato dal talent e sbrocca in diretta tv. Il video choc : ”É una mer*a”. E subito dopo lancia la chitarra fracassandola sul palco. La scena va in onda dopo la prova canora e il protagonista della sceneggiata è Saverio Martucci, concorrente di ”The voice of Italy” appena bocciato dalla giuria, quest’anno composta da J-Ax, Francesco Renga, Al Bano e la cantante dei Lacuna Coil Cristina Scabbia. Il rapper è il veterano del programma avendo già preso parte alle ...

Colapesce Sul palco di Radio2 Live : Per partecipare basta iscriversi inviando una mail a [email protected] Sarà anche in streaming audio e video su RadioPlayRadio.it/Radio2, in diretta su Facebook e con contenuti specialisu Twitter e ...

Chi è Frah Quintale - Sul palco del Concerto del Primo Maggio 2018 di Roma : ... tra questi anche i singoli "Colpa del vino" e "Gravità", che nelle settimane precedenti l'uscita dell'EP avevano riscosso un buon successo su YouTube e sulle piattaforme di streaming. Francesco ...

The Voice of Italy : concorrente impazzisce e lancia la chitarra Sul palco Video : Oggi, 29 marzo 2018 è andata in onda la seconda puntata [Video] di #The Voice of Italy, il talent show di Rai 2 con i giudici Albano, Francesco Renga, Cristina Scabbia dei Lacuna Coil e J-ax. Si sono presentati alle Blind Auditions tantissimi artisti tra cui Elisabetta Eneh, Antonio Marino, Virgina Dioletta, Angelica Angie Paola Ibba e Saverio Martucci. La maggior parte di loro si sono aggiundicati il banco di The Voice scegliendo i ...

Albano e Romina - nessun ritorno di fiamma - la sintonia è solo Sul palco : I fan di Albano e Romina vedono ancora una volta svanire le speranze di rivedere la storica coppia insieme nella vita, e non solo sul palco. Infatti i due, con lo staff del settimanale Chi al seguito, sono andati in Germania per un concerto e hanno ribadito ancora una volta che la loro unione è solo artistica. Nel matrimonio e nella vita sono invece due coniugi separati, come tante altre coppie. I fan purtroppo resteranno delusi ancora ...

Un divertente “incidente” Sul palco per Harry Styles a Oberhausen : il microfono cade in Sign Of The Times (video) : Un altro incidente sul palco di Harry Styles a Oberhausen, che va ad aggiungersi alla lunga lista di teatrini divertenti del Live On Tour 2018! Bisogna ammetterlo: la nuova tournée internazionale di Harry Styles ci sta regalando, oltre che bellissime foto, video ed esibizioni, anche tantissime risate! All'incidente con la bottiglietta d'acqua finita addosso ad una fan tra le prime file e l'invito a non lasciare l'arena prima della vera ...

"Basta armi" - la marcia su Washington e le star Sul palco : Sul palco della manifestazione di Washington , oltre 800 se ne sono aggiunte in tutto il mondo, gli 'idoli' non erano tanto i cantanti o le personalità famose ma piuttosto loro, i ragazzi ...

Huawei fuga gli ultimi dubbi sul P20 Porsche Design : sarà Sul palco dell'evento del 27 marzo : L'edizione più lussuosa di Huawei P20 esiste eccome: quali chicche ci regalerà? Huawei P20 e P20 Pro hanno catalizzato l'attenzione del mondo smartphone nel corso dell'ultimo mese a suon di leak via via più corposi e dettagliati. A pochi giorni dall'evento di presentazione , possiamo dire di conoscere quasi tutto suoi nuovi smartphone ...

Vanessa Incontrada : "La vita mi ha fatto cambiare fisico. Avrò la cellulite - ma continuo a stare Sul palco" : MILANO ? ?La vita mi ha fatto cambiare anche dal punto di vista fisico?. Qualche tempo fa, come riportato da Leggo.it, Vanessa Incontrada è stata duramente criticata per aver...