Su una spiaggia del Canada impronte umane di 13 000 anni fa

Orrore sulla spiaggia di Lipari : cadavere di una donna in avanzato stato di decomposizione : Recuperato, in avanzato stato di decomposizione, sulla spiaggia di Valle Muria. Indossava una giacca a vento scura e pantaloni a pois, stivaletti in pelle ed un giubbotto di salvataggio.

Australia - 150 cetacei arenati su una spiaggia : è pericolo squali : I cetacei si sono arenati nelle vicinanze di Hamelin Bay, una spiaggia nell'estremo sud-ovest dell'Australia. Oltre cento esemplari sono già morti, i soccorritori stanno facendo il possibile per salvare i sopravvissuti.

Choc in Campania : cadavere di donna su una spiaggia. ?Indagini in atto : Il cadavere di una donna è stato ritrovato sulla spiaggia a Mondragone, comune del litorale casertano. Sul posto i carabinieri che ritengono possa trattarsi di un suicidio. Accertamenti sono...

Trovato corpo su una spiaggia Casertano : 21.40 Il cadavere di una donna è stato riTrovato sulla spiaggia a Mondragone,comune del litorale Casertano. Si pensa a un suicidio. Accertamenti sono in corso per verificare l'identità della donna: si sospetta possa trattarsi di una 49enne di Giugliano (Napoli), scomparsa il 9 marzo scorso dalla frazione Maiano del comune di Sessa Aurunca (Caserta). Del caso si è occupato anche 'Chi l'ha visto?'. E' stata vista l'ultima volta uscire di casa ...

Il giallo dei dischetti di plastica in spiaggia : c'è una pista : E' giallo sulle migliaia di dischetti di plastica, del diametro di circa 5 cm, che hanno invaso il litorale del Tirreno per km, dalla Campania alla Feniglia, in Toscana, passando per il Lazio , tra le ...

"No! Correte presto!". La gita del liceo con tragico fuori programma. La scoperta choc di una scolaresca sulla spiaggia. Sarà impossibile dimenticare : Aspettavano quel momento da tempo. Uscire dalle mura della scuola per sentire l'odore del mare di marzo. Quello con l'acqua fredda ma con i profumi dolci delle primavera. Tutto nella norma. Tutto bello, fino a quando la scolaresca della scuola Gallotta di Eboli non si è trovata di fronte qualcosa di terribile. Qualcosa che non dimenticherà mai. sulla spiaggia di Capaccio Paestum, in località Torre di Mare, c'era il cadavere di una donna.

Studenti scoprono il cadavere di una donna sulla spiaggia : Macabra scoperta questa mattina su una spiaggia a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno. Un gruppo di Studenti di un liceo di Eboli che stava ripulendo il litorale nell'ambito di un'iniziativa didattica ha scoperto un...

Beppe Grillo dà i numeri sul governo in spiaggia : '32 del M5S più il 10 del Pd arriveremo a una maggioranza...' : In bermuda e maglietta a maniche corte, Beppe Grillo posta su Fb un video in cui 'gioca' sui numeri del governo. Ripreso al mare, in spiaggia , il garante del Movimento 5 Stelle traccia sulla sabbia i ...

"132 anni fa!". È il messaggio in bottiglia più vecchio mai ritrovato. Rinvenuto per caso su una spiaggia. Ecco chi lo scrisse quel giorno del 1886 : Le onde che attraversano i continenti, E che si scontrano, si perdono e poi arrivano a baciare la spiaggia, senza preoccuparsi della terra che le rifiuta e le ricaccia indietro, inizio di un nuovo viaggio che chissà dove le porterà. Così è il mare, che sembra dimenticare ma che invece tiene custodisce e tiene stretto ogni ricordo. Così devono aver pensato loro, i ragazzi della nave tedesca La Paula che 132 anni fa affidarono al mare un

Il più antico messaggio in bottiglia è stato ritrovato su una spiaggia in Australia : Facendo una passeggiata su una remota spiaggia dell'Australia occidentale, una famiglia di Perth ha scoperto quello che si ritiene sia il più antico messaggio in una bottiglia: un messaggio rimasto tra le onde dell'oceano per ben 132 anni. Si tratta di un foglio datato 12 giugno 1886 e affidato al mare da una nave tedesca, la Paula."Incredibilmente, una ricerca d'archivio in Germania ha trovato il Giornale di bordo originale della nave ...