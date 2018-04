Storico accordo Sky-Mediaset | inizia una nuova fase per la tv

superguidatv

(Di domenica 1 aprile 2018)Sky-. Dopo anni di tensioni e turbolenze i due colossi hanno dato il via ad unaper la tv. Di cosa si tratta e perché tutti ne parlano? Da una parte cinque canali di cinema e quattro canali di serie tv, disponibili solo suPremium, saranno visibili a tutti gli abbonati Sky. Dall’altra tre o quattro canali Sky entreranno a far parte dell’offerta di Premium.Sky –: cosa cambia Cosa cambia nello specifico dopo loSky-? Come già annunciato gli abbonati Sky al pacchetto Cinema vedranno, in aggiunta ai 12 canali Hd targati Sky, cinque canali di cinema di Premium via satellite senza alcun costo aggiuntivo. Si tratta di: Premium Cinema, le anteprime blockbuster hollywoodiane di Premium Cinema +24, Premium Cinema Energy, Premium Cinema Emotion e Premium Cinema Comedy. Gli abbonati Sky al ...