Stazione Tiangong | protezione civile | caduta prevista il 2 aprile

TIANGONG 1 - Stazione SPAZIALE CINESE IN CADUTA/ 7 Regioni italiane a rischio dopo gli ultimi aggiornamenti : TIANGONG 1, STAZIONE SPAZIALE CINESE in CADUTA: Italia, possibile impatto il 2 aprile. Orari e mappa aggiornata: le ultime notizie sul rientro sulla Terra del satellite(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 22:31:00 GMT)

Stazione Spaziale Cinese Tiangong 1 - nuovo aggiornamento : ecco l’orario in cui dovrebbe avvenire l’impatto [MAPPE e DETTAGLI] : Sulla base degli ultimi dati forniti dalla Agenzia Spaziale Italiana (ASI) durante il nuovo incontro del tavolo tecnico che si è aggiornato nel pomeriggio di oggi presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile, la previsione di rientro in atmosfera ad 80 km della Stazione Spaziale Cinese Tiangong-1 è stimata per il 2 aprile alle ...

Stazione spaziale cinese Tiangong 1 : la protezione civile attiva il monitoraggio sul rientro : Il capo della protezione civile Angelo Borrelli e il direttore dell’ufficio emergenze Luigi D’Angelo con i referenti dell’Asi, l’Agenzia spaziale italiana, faranno il punto oggi alle 18.30 nella sede del Dipartimento a Roma sul rientro della Stazione spaziale cinese, aggiornando sul monitoraggio e sulle attività in corso. L'articolo Stazione spaziale cinese Tiangong 1: la protezione civile attiva il monitoraggio sul ...

Tiangong 1 - slitta a Pasquetta il rientro della Stazione spaziale cinese : Cambia l'orario di rientro nell'atmosfera, che scivola dopo la mezzanotte, 34 minuti dopo ora italiana. La corsa di Tiangong 1 verso la Terra è stata rallentata anche dall'attività del Sole, che in ...

Stazione Spaziale Cinese Tiangong 1 - gli ultimi aggiornamenti sull’orario dell’impatto nel giorno di Pasquetta : Gli ultimi aggiornamenti sul rientro incontrollato della Stazione Spaziale Cinese Tiangong 1 arrivano dall’ASI che ha pubblicato una nuova stima per l’impatto nell’atmosfera terrestre alle 03:17 italiane della prossima notte, con un intervallo di probabilità tra le 2 e le 5 ore. Anche Aerospace Corporation ha aggiornato le stime individuando il momento dell’impatto alle 04:00 italiane della prossima notte, con un ...

Stazione spaziale cinese - Tiangong-1 non cadrà in Nordamerica : La Stazione spaziale cinese Tiangong-1 non cadrà su America settentrionale e centrale né su gran parte dell'Australia. Sono queste le prime aree escluse dai possibili luoghi sui quali potrà avvenire il rientro del satellite, insieme a parte della Nuova Zelanda e al Madagascar. Lo riferisce il Cnr. Comincia così a restringersi la vasta area di rischio compresa fra 43 gradi di latitudine Sud e 43 gradi di latitudine Nord.

Dove e quando cadrà la Stazione spaziale cinese Tiangong-1 : orari - chiarimenti pericoli e situazione in Italia : Dove e quando cadrà la stazione spaziale cinese Tiangong-1? Del satellite vi abbiamo già parlato, ma adesso cerchiamo di stringere di più il cerchio per meglio capire le dinamiche della situazione che va dispiegandosi. C'è da dire, per prima cosa, che l'apparecchiatura sta viaggiando a ranghi ridotti, scendendo molto meno rapidamente del previsto, per via della scarsa attività solare circostante. Secondo le ultime previsioni, il 'Palazzo ...

Tiangong1 - Il rientro della Stazione spaziale cinese slitta al 2 aprile : Nel mondo Il territorio di caduta più a rischio è compreso tra i 43 gradi di latitudine Sud e 43 gradi di latitudine Nord, un'ampia zona territoriale che comprende metropoli quali Sydney, Hong Kong e ...