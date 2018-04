Stazione Spaziale Cinese Tiangong 1 | nuovo aggiornamento | ecco l’orario in cui dovrebbe

Stazione Spaziale : rientro 2/4 alle 2.39 : E'quanto indicano le stime fatte finora da oltre 12 agenziespaziali ed enti di ricerca che in queste ore stanno analizzandogli esperti dell'Istituto di Scienza e Tecnologiedell'Informazione 'A. Faedo'...

Stazione Spaziale : rientro 2/4 alle 2.39 : ANSA, - ROMA, 1 APR - La data nominale della caduta della Stazione spaziale cinese è stata anticipata: è alle 2.39 ora italiana del 2 aprile. Così il capo del Dipartimento della Protezione civile, ...

Stazione Spaziale cinese - arrivo previsto per le 2.39 del 2 aprile : E' stata anticipata la previsione per la caduta della Stazione spaziale cinese: l'arrivo è fissato per le 2.39 ora italiana, il 2 aprile. Lo ha detto il capo della Protezione civile Angelo Borrelli avvertendo che "la percentuale che i frammenti della Stazione colpiscano il nostro territorio è scesa dallo 0,2% allo 0,1%" ma precisando anche che "nelle prossime ore potremmo escludere completamente" che il nostro Paese sia interessato dal fenomeno.

La notte della Stazione Spaziale cinese - prevista per le 2.39. Si riduce a 0 - 1% la probabilità di detriti sull'Italia : La data nominale della caduta della stazione spaziale cinese è stata fissata alle 2.39 ora italiana del 2 aprile. Così il capo del Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, al punto stampa convocato al Dipartimento con il direttore dell'ufficio Emergenze Luigi D'Angelo e i referenti dell'Agenzia spaziale italiana.La stazione spaziale Tiangong-1 è il primo modulo sperimentale cinese lanciato nel 2011 dal centro ...

Slitta alle 3 - 17 il rientro della Stazione Spaziale cinese : La stazione spaziale cinese Tiangong-1, il primo modulo sperimentale cinese lanciato nel 2011 dal centro spaziale di Jiuquan, nel deserto di Gobi, rientrerà nell'atmosfera terrestre solo alle 3,17 della prossima notte. Prima di questa nuova indicazione, il rientro era dato per le 00,34 (ora italiana) della prossima notte. La stima di rientro in atmosfera è sempre dell'Agenzia spaziale italiana ma è soggetta a variazioni in funzione ...

Stazione Spaziale cinese si è abbassata a poco più di 150 km. Rientro previsto tra mezzanotte e le 6 : Lo indicano i calcoli fatti da Carmen Pardini, dell'Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione 'A. Faedo' del Consiglio Nazionale delle Ricerche , Cnr, . Comincia così a restringersi la vasta ...

Caduta Stazione Spaziale cinese : la mappa delle regioni a rischio : In base agli ultimi dati forniti dalla Agenzia spaziale Italiana (ASI) durante il nuovo incontro del tavolo tecnico che si è aggiornato nel pomeriggio di Pasqua presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile, la previsione di...

Stazione Spaziale cinese Tiangong 1 : la protezione civile attiva il monitoraggio sul rientro : Il capo della protezione civile Angelo Borrelli e il direttore dell’ufficio emergenze Luigi D’Angelo con i referenti dell’Asi, l’Agenzia spaziale italiana, faranno il punto oggi alle 18.30 nella sede del Dipartimento a Roma sul rientro della Stazione spaziale cinese, aggiornando sul monitoraggio e sulle attività in corso. L'articolo Stazione spaziale cinese Tiangong 1: la protezione civile attiva il monitoraggio sul ...

Stazione Spaziale cinese alla deriva - Sicilia ancora a rischio ma slitta la data della 'caduta' : ... rischio caduta frammenti anche sulla Sicilia 23 marzo 2018 La Stazione spaziale cinese a Palermo sarà visibile a occhio nudo 28 marzo 2018 Argomenti: scienza e tecnologia spazio Tweet

Stazione Spaziale cinese - cadrà nella notte tra 1 e 2 aprile. Fuori pericolo America e Australia - in Italia probabilità dello 0 - 2% : Al momento il rientro della Stazione spaziale cinese Tiangong 1, in caduta libera verso la Terra, è previsto alle ore 2 di notte Italiane, con un margine di errore di più o meno sei ore. Il periodo in cui potrebbe avvenire l’impatto dei frammenti, spiega l’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione A. Faedo del Consiglio Nazionale delle Ricerche, è quello compreso fra le ore 20 del primo aprile e le otto del mattino del 2 aprile. ...

Tiangong 1 - slitta a Pasquetta il rientro della Stazione Spaziale cinese : Cambia l'orario di rientro nell'atmosfera, che scivola dopo la mezzanotte, 34 minuti dopo ora italiana. La corsa di Tiangong 1 verso la Terra è stata rallentata anche dall'attività del Sole, che in ...