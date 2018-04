Stazione spaziale cinese si è abbassata a poco più di 150 Km

Stazione spaziale cinese Tiangong 1 : la protezione civile attiva il monitoraggio sul rientro : Il capo della protezione civile Angelo Borrelli e il direttore dell’ufficio emergenze Luigi D’Angelo con i referenti dell’Asi, l’Agenzia spaziale italiana, faranno il punto oggi alle 18.30 nella sede del Dipartimento a Roma sul rientro della Stazione spaziale cinese, aggiornando sul monitoraggio e sulle attività in corso. L'articolo Stazione spaziale cinese Tiangong 1: la protezione civile attiva il monitoraggio sul ...

Stazione spaziale cinese alla deriva - Sicilia ancora a rischio ma slitta la data della 'caduta' : ... rischio caduta frammenti anche sulla Sicilia 23 marzo 2018 La Stazione spaziale cinese a Palermo sarà visibile a occhio nudo 28 marzo 2018 Argomenti: scienza e tecnologia spazio Tweet

Stazione spaziale cinese - cadrà nella notte tra 1 e 2 aprile. Fuori pericolo America e Australia - in Italia probabilità dello 0 - 2% : Al momento il rientro della Stazione spaziale cinese Tiangong 1, in caduta libera verso la Terra, è previsto alle ore 2 di notte Italiane, con un margine di errore di più o meno sei ore. Il periodo in cui potrebbe avvenire l’impatto dei frammenti, spiega l’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione A. Faedo del Consiglio Nazionale delle Ricerche, è quello compreso fra le ore 20 del primo aprile e le otto del mattino del 2 aprile. ...

Tiangong 1 - slitta a Pasquetta il rientro della Stazione spaziale cinese : Cambia l'orario di rientro nell'atmosfera, che scivola dopo la mezzanotte, 34 minuti dopo ora italiana. La corsa di Tiangong 1 verso la Terra è stata rallentata anche dall'attività del Sole, che in ...

Tiangong 1 - Stazione spaziale cinese in caduta/ Le previsioni ASI : impatto alle 3 : 17 della prossima notte? : Tiangong 1, stazione spaziale cinese in caduta: Italia, possibile impatto il 2 aprile. Orari e mappa aggiornata: le ultime notizie sul rientro sulla Terra del satellite(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 16:12:00 GMT)

Ma quand'è che cade la Stazione spaziale cinese? : Tutto quello che c'è da sapere sulla caduta di Tiangong-1 nella gallery in alto con le risposte Luciano Anselmo e Carmen Pardini dell'istituto di scienza e tecnologie dell'informazione 'A. Faedo' del ...

Stazione spaziale cinese - nuovo orario di rientro. La foto dall'Italia : Quando , e dove, cade la Tiangong-1? Le stime cambiano continuamente, le probabilità che precipiti in Italia restano molto basse. Intanto, spunta un'immagine scattata ieri da un osservatorio della ...

Ecco le immagini della Stazione spaziale cinese - dove appare piuttosto integra - : 'Ogni settimana, in media, un satellite inerte cade nella nostra atmosfera e brucia'. È quanto si legge sul sito dell'Esa , l'ente spaziale europeo, che in queste ore ha pubblicato un articolo per ...

Ma quand’è che cade la Stazione spaziale cinese? : Tiangong-1. Per chi non lo avesse ancora mai sentito è il nome della prima stazione spaziale cinese e significa Palazzo celeste. È stata lanciata il 29 settembre 2011 e sta per cadere, come si dice da giorni. Ma quando? Gli esperti, infatti, continuano a cambiare l’orario previsto per il rientro. Fino a pochi giorni fa, si diceva che dovesse cadere proprio oggi, domenica di Pasqua, ma secondo le ultime proiezioni il giorno più probabile è ...

Ecco le immagini della Stazione spaziale cinese (dove appare piuttosto integra) : "Ogni settimana, in media, un satellite inerte cade nella nostra atmosfera e brucia". È quanto si legge sul sito dell'Esa, l'ente spaziale europeo, che in queste ore ha pubblicato un articolo per fugare dubbi e paure sulla possibile collisione del satellite cinese con la terra, collisione che secondo le ricostruzioni potrebbe riguardare l'Italia. "Monitorare i rientri dei satelliti e avvertire le ...

Stazione spaziale Cinese Tiangong 1 - gli ultimi aggiornamenti sull’orario dell’impatto nel giorno di Pasquetta : Gli ultimi aggiornamenti sul rientro incontrollato della Stazione Spaziale Cinese Tiangong 1 arrivano dall’ASI che ha pubblicato una nuova stima per l’impatto nell’atmosfera terrestre alle 03:17 italiane della prossima notte, con un intervallo di probabilità tra le 2 e le 5 ore. Anche Aerospace Corporation ha aggiornato le stime individuando il momento dell’impatto alle 04:00 italiane della prossima notte, con un ...

Stazione spaziale cinese - Tiangong-1 non cadrà in Nordamerica : La Stazione spaziale cinese Tiangong-1 non cadrà su America settentrionale e centrale né su gran parte dell'Australia. Sono queste le prime aree escluse dai possibili luoghi sui quali potrà avvenire il rientro del satellite, insieme a parte della Nuova Zelanda e al Madagascar. Lo riferisce il Cnr. Comincia così a restringersi la vasta area di rischio compresa fra 43 gradi di latitudine Sud e 43 gradi di latitudine Nord.

