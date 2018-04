Stazione Spaziale Cinese | notte col fiato sospeso per il “Crash” di Tiangong-1

TIANGONG 1 - Stazione Spaziale CINESE IN CADUTA/ 7 Regioni italiane a rischio dopo gli ultimi aggiornamenti : TIANGONG 1, STAZIONE SPAZIALE CINESE in CADUTA: Italia, possibile impatto il 2 aprile. Orari e mappa aggiornata: le ultime notizie sul rientro sulla Terra del satellite(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 22:31:00 GMT)

Stazione Spaziale - ridotte le traiettorie. Le Marche non saranno colpite : Sulla base degli ultimi dati forniti dalla Agenzia spaziale Italiana , ASI, durante il nuovo incontro del tavolo tecnico che si è aggiornato nel pomeriggio di oggi presso la sede del Dipartimento ...

Stazione Spaziale : si può sapere il luogo dove cadrà 40 minuti prima : Lo indicano i calcoli fatti da Carmen Pardini, dell'Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione 'A. Faedo' del Consiglio Nazionale delle Ricerche , Cnr, . Comincia così a restringersi la vasta ...

Stazione Spaziale Cinese Tiangong 1 - nuovo aggiornamento : ecco l’orario in cui dovrebbe avvenire l’impatto [MAPPE e DETTAGLI] : Sulla base degli ultimi dati forniti dalla Agenzia Spaziale Italiana (ASI) durante il nuovo incontro del tavolo tecnico che si è aggiornato nel pomeriggio di oggi presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile, la previsione di rientro in atmosfera ad 80 km della Stazione Spaziale Cinese Tiangong-1 è stimata per il 2 aprile alle ...

Stazione Spaziale cinese - arrivo previsto per le 2.39 del 2 aprile : E' stata anticipata la previsione per la caduta della Stazione spaziale cinese: l'arrivo è fissato per le 2.39 ora italiana, il 2 aprile. Lo ha detto il capo della Protezione civile Angelo Borrelli ...

Stazione Spaziale cinese - arrivo previsto per le 2.39 del 2 aprile : E' stata anticipata la previsione per la caduta della Stazione spaziale cinese: l'arrivo è fissato per le 2.39 ora italiana, il 2 aprile. Lo ha detto il capo della Protezione civile Angelo Borrelli avvertendo che "la percentuale che i frammenti della Stazione colpiscano il nostro territorio è scesa dallo 0,2% allo 0,1%" ma precisando anche che "nelle prossime ore potremmo escludere completamente" che il nostro Paese sia interessato dal fenomeno.