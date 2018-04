Stazione non cadrà su Nordamerica : ANSA, - ROMA, 1 APR - La Stazione spaziale cinese Tiangong 1 non cadrà su America settentrionale e centrale né su gran parte dell'Australia: sono queste le prime aree escluse dai possibili luoghi sui ...

Stazione spaziale cinese - Tiangong-1 non cadrà in Nordamerica : La Stazione spaziale cinese Tiangong-1 non cadrà su America settentrionale e centrale né su gran parte dell'Australia. Sono queste le prime aree escluse dai possibili luoghi sui quali potrà avvenire il rientro del satellite, insieme a parte della Nuova Zelanda e al Madagascar. Lo riferisce il Cnr. Comincia così a restringersi la vasta area di rischio compresa fra 43 gradi di latitudine Sud e 43 gradi di latitudine Nord.

P.Civile : non toccare frammenti Stazione : 23.12 "I serbatoi della stazione spaziale possono contenere idrazina e non vanno toccati, non ci si deve avvicinare, contengono un propellente di origine chimica". Così il capo del Dipartimento della protezione civile, Borrelli, che ha fatto il punto sul rientro della stazione spaziale cinese Tiangong 1. "Il satellite ha rallentato la corsa: la previsione di rientro in atmosfera è per le 00,34 del 2 aprile ora italiana. La finestra di ...

Stazione spaziale cinese - rientro previsto per la mattina di Pasqua : non si esclude la caduta di frammenti : La Stazione spaziale cinese Tiangong-1 sta "ruzzolando" verso la Terra, oscillando in modo irregolare tanto da far slittare le previsioni per il rientro, che restano comunque incentrate sulla domenica di Pasqua, alle 11.26, con una finestra di incertezza di 12 ore. Secondo l'Agenzia spaziale italiana, non è ancora possibile escludere la remota possibilità, intorno allo 0,2%, che uno o più frammenti del satellite possano cadere sul nostro ...

Stazione Spaziale cinese “Tiangong-1” : una vita produttiva nonostante un destino catastrofico : nonostante sia destinata ad impattare sulla Terra, Tiangong-1 ha raggiunto risultati straordinari nel suo periodo di validità, per esempio ha fornito dati utili durante disastri globali e ha aiutato la Cina a perfezionare i suoi piani per una Stazione Spaziale più grande. Prima di perdere il contatto con il China Manned Space Engineering Office (CMSE), è riuscita a completare 1.630 giorni di servizio, sebbene fosse stata progettata in origine ...

Stazione spaziale cinese : ecco perché la sua caduta non ci deve preoccupare : La Tiangong-1 precipiterà sulla Terra tra il 30 marzo e il 2 aprile, ma è poco probabile che i suoi frammenti colpiranno il nostro Paese

Stazione SPAZIALE CINESE TIANGONG 1 - CADE IN ITALIA/ Eventuali frammenti a terra non devono essere toccati : STAZIONE SPAZIALE CINESE TIANGONG 1, CADE in ITALIA: “Ci colpirà? Più facile vincere al Superenalotto". Sta rientrando la STAZIONE SPAZIALE e potrebbe colpire la nostra penisola(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 12:08:00 GMT)

La Stazione spaziale in caduta. "Non mangiate i frammenti" : ... dirigente di ricerca all'Istituto Nazionale di Astrofisica , Inaf, che lavora all'Istituto di Astrofisica spaziale e Fisica cosmica di Milano, a gennaio, 'tra i fatti di cronaca che dovremo ...