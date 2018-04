Stanotte la stazione cinese arriva sulla Terra : cala il rischio di detriti in Italia Foto : Si sposta ancora l’orario stimato di rientro nell’atmosfera di Tiangong-1: secondo gli ultimi dati arriverà alle 2.39 di notte. Scende allo 0,1 per cento la probabilità che un frammento possa colpire il territorio Italiano