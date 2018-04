Stanotte il rientro della stazione spaziale cinese

ilgiornale

: #Stazionespazialecinese, rientro previsto stanotte alle 2.39. Scende allo 0,1% la possibilità che cada sull'Italia - Agenzia_Ansa : #Stazionespazialecinese, rientro previsto stanotte alle 2.39. Scende allo 0,1% la possibilità che cada sull'Italia - SkyTG24 : #UltimOra Stazione spaziale, rientro stanotte alle 2.39. Ridotto rischio per l'Italia #canale50… - fullrobyn : RT @Agenzia_Ansa: #Stazionespazialecinese, rientro previsto stanotte alle 2.39. Scende allo 0,1% la possibilità che cada sull'Italia http… -

(Di domenica 1 aprile 2018) LaTiangong-1, il primo modulo sperimentalelanciato nel 2011 dal centrodi Jiuquan, nel deserto di Gobi, rientrerà nell'atmosfera terrestre solo alle 2,39prossima notte.Prima di questa nuova indicazione, ilera dato per le 00,34 (ora italiana)prossima notte. La stima diin atmosfera è sempre dell'Agenziaitaliana ma è soggetta a variazioni in funzione dell'evoluzione del flusso solare e tempeste geomagnetiche, e quindi non è detto che l'ora indicata resti poi quella effettiva. Secondo le ultime stime, avverrà alle 2.39 ora italiana, e scende dallo 0,2% allo 0,1% la probabilità che un frammento possa colpire il territorio italiano.Di fatto è rimasta una sola finestra d'interesse per l'Italia dall'eventuale caduta di detriti dopo ilnell'atmosfera: la parte orientale ...