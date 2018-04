SPARI SULLA STRISCIA DI GAZA Video | le accuse di Israele e gli scudi umani

Cellulari SPARI ti e strani incidenti. I misteri sulla fine di Alessandro : Roma - Tanto da capire, tutto ancora da chiarire. La morte di Alessandro Fiori, il 33enne di Soncino, in provincia di Cremona, è ancora avvolta nel mistero. Il giovane imprenditore è stato ritrovato privo di vita a Istanbul sulla riva del Sarayburnu, il promontorio che separa il Corno d'Oro dal mar di Marmara, e che ospita il cuore storico della città sul Bosforo. Il cadavere era in mare, ai piedi del Topkapi, con il cranio fracassato. Ora al ...

Quello che sappiamo sulla SPARI zione di Ettore Majorana - 80 anni dopo : E poi svanì, svanì nel nulla come se non fosse mai nemmeno venuto al mondo. Era la notte tra il 2y ed il 27 marzo 1938. Che fine aveva fatto, Ettore Majorana ? Sono passati ottant' anni , e nessuno ...

Gli SPARI di Macerata sulla campagna elettorale. Destre in ordine sparso - condanna ma rilancio sugli immigrati : Si condanna la violenza ma sul tema immigrazione Salvini accusa la Sinistra di 'aver riempito il paese di clandestini'. 'L'immigrazione incontrollata va regolata e non si può fare omertà sui reati ...

Cosa succederebbe sulla Terra se l'uomo SPARIsse di colpo? Lo scenario è inquietante : Dopo tre secoli si verificherebbero i crolli dei palazzi in tutte le zone del mondo, per via dell'erosione. Nel giro di 10.000 anni, l'unica testimonianza del passaggio dell'uomo sulla Terra sarebbe ...