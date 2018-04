Spagna : vince ancora il Valencia : ANSA, - ROMA, 1 APR - Liga in campo anche nel giorno di Pasqua, per i numerosi posticipi della 30/a giornata dopo gli impegni di ieri di Real Madrid, Siviglia e Barcellona, tutte ancora in corsa in ...

Spagna - vincere il Mondiale vale 400mila euro a giocatore : Cifra in crescita per i calciatori spagnoli, che per il trionfo del 2010 avevano incassato 600mila euro lordi ciascuno L'articolo Spagna, vincere il Mondiale vale 400mila euro a giocatore è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Amichevoli Nazionali - la Spagna gioca a tennis contro l’Argentina : il Brasile convince [FOTO] : 1/14 LaPresse ...

Ginnastica Ritmica - L'Italia vince la sfida con la Spagna : Nonostante oggi sia il 03 Marzo la giornata è apparsa tipicamente invernale, ma la neve non è riuscita a fermare il numeroso pubblico presente al PalaBancoDesio venuto a tifare per la squadra del ...

Maltempo e neve : anche Spagna nel caos per l’ondata di gelo - allerta in 40 province : L’ondata di gelo siberiano che sta imperversando in Europa fa sentire i suoi effetti anche in Spagna dove la neve continua a creare grossi disagi alla circolazione: in 201 strade e valichi si segnalano neve e ghiaccio, 11 sono chiusi e in 52 è richiesto l’uso di catene. Le autorità hanno chiesto alla popolazione di evitare l’uso di macchine private per il rischio di incidenti o di rimanere bloccati. Il Maltempo si sta ...

Judo - European Cup Cadetti 2018 : Luigi Centracchio vince in Spagna - quattro medaglie dal settore femminile : Dopo la tappa italiana di Follonica, l’European Cup Cadetti 2018 di Judo ha fatto tappa in Spagna, nella cittadina andalusa di Fuengirola, non distante da Malaga. Il protagonista azzurro della prima giornata è stato il quindicenne Luigi Centracchio, già vincitore lo scorso anno nel torneo polacco di Bielsko-Biala, che ha così centrato il secondo successo internazionale della sua giovane carriera. Il molisano ha esordito sconfiggendo per ...

Tennis - Fed Cup : l'Italia vince 3-1 contro la Spagna e conquista i playoff : TORINO - l'Italia ha battuto la Spagna per 3-1 nella sfida di Fed Cup valida per il primo turno del World Group II 2018 sulla terra rossa indoor del PalaTricalle di Chieti. Una vittoria che permette ...

LIVE Fed Cup 2018 - Italia-Spagna 3-1 in DIRETTA : Chiesa vince al tie break del terzo set con Arruabarrena! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda ed ultima giornata del primo turno del World Group II di Fed Cup tra Italia e Spagna. Sulla terra rossa indoor del Palazzetto “Sandro Leombroni” di Chieti, le azzurre e le iberiche sono sull’1-1 e ci si giocherà il tutto per tutto per conquistare il pass per i playoff di aprile. Sarà quasi tutto nelle mani di Sara Errani. L’azzurra, vittoriosa contro Lara Arruabarrena in modo piuttosto ...

