Sospiro di sollievo | Tiangong-1 non cadrà sull’Italia

Napoli - Sospiro di sollievo per Sarri : Hysaj sta bene ed è tornato in gruppo : Le nubi si erano diradate già ieri sera quando Elseid Hysaj era rientrato in Italia dopo l'infortunio al ginocchio rimediato in Albania-Norvegia lunedì sera. Stamattina, però, la situazione si è ...

Roma - Sospiro di sollievo : niente di grave per Ünder. Il turco resta in Nazionale : La preoccupazione iniziale è svanita del tutto. L'infortunio al ginocchio sinistro, che aveva spaventato la Roma, alla fine non si rivelato così grave. Cengiz Under, uno degli uomini più in forma di ...