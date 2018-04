Sorpresa di Taylor Swift a Pasqua | un concerto al Bluebird Café in cui è stata scoperta a

optimaitalia

(Di domenica 1 aprile 2018) Mentre è impegnata nelle prove del suo Reputation World Tour in partenza il prossimo 8 maggio,ha pensato bene di esibirsi ain un club cui è particolarmente legata.La cantante èaccolta da un'ovazione sabato 31 marzo quando è salita sul palco del, nella sua città, a Nashville. Trattasi di unaper i presenti nel locale, ma in realtà di un'esibizione organizzata per la registrazione di un documentario, in cui apparirà anche laper un motivo ben preciso.Da sempre fucina di giovani talenti, ilè stato di fatto la sua palestra, il posto in cui èquando era ancora adolescente ma già componeva la sua musica e scriveva i suoi testi. Quel bar ha fatto la fortuna di, che vi si esibiva a soli 16 anni con le prime ballate composte nella sua cameretta, quando aveva lunghi capelli ...