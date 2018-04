Sollevamento pesi | Europei 2018 | successi per Polonia e Georgia nelle massime categorie

Sollevamento pesi - Europei 2018 : Arkadiusz Michalski trionfa nella categoria 105 kg! : L’ultima giornata degli Europei di Sollevamento pesi di Bucarest si è aperta con la finale della categoria 105 kg maschile. A vincere il titolo è stato Arkadiusz Michalski, salito per la prima volta sul trono continentale dopo due argenti e il bronzo dello scorso anno. Il polacco ha vinto con una misura totale di 396 kg, facendo la differenza nella seconda fase di gara. Michalski aveva infatti chiuso al terzo posto la prova di strappo, con ...

Sollevamento pesi - Europei 2018 : programma - orari e tv di domenica 1° aprile. Tutti gli italiani in gara : Oggi domenica 1° aprile si concludono gli Europei 2018 di Sollevamento pesi. A Bucarest (Romania) si assegneranno tre titoli: la +90kg femminile, i 105kg maschile e i pesi massimi maschili. Non ci sono italiani in gara. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e Tutti gli orari di sabato 1° aprile agli Europei 2018 di Sollevamento pesi. Le gare (gruppi A) saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su ...

Sollevamento pesi - Europei 2018 : Nicolae Onica domina tra i 94 kg - Zygimantas e Grela si arrendono : Il rumeno Nicolae Onica è il nuovo Campione d’Europa della categoria 94 kg. A Bucarest, il padrone di casa ha trionfato con un totale di 381 chilogrammi: il 24enne, dopo aver concluso lo strappo in seconda posizione con un solo chilogrammo da recuperare nei confronti di Zygimantas (172 contro 171), si è letteralmente scatenato nello slancio con un incredibile alzata da 210 kg e ha così demolito la concorrenza. Il lituano Stanulis ...

Sollevamento pesi - Europei 2018 : Anastasiia Hotfrid trionfatrice incontrastata nella -90 kg! : Un autentico dominio, che si è consumato già dalla prova di strappo. La georgiana Anastasiia Hotfrid ha vinto l’oro nella -90 kg femminile ai Campionati Europei di Sollevamento pesi 2018 a Bucarest, demolendo la concorrenza. Già con la prima alzata di strappo a 115 chili ha scavato un solco enorme rispetto a tutte le avversarie (l’argento nel singolo esercizio è stato assegnato a 102 kg), per poi andare a migliorarsi a 125 salvo ...

Sollevamento pesi - Europei 2018 : Lidia Valentin si conferma sul trono continentale nei 75kg : Con 250 chilogrammi sollevati, la spagnola Lidia Valentin ha conquistato il quarto titolo consecutivo agli Europei di Sollevamento pesi nei -75 kg, in corso di svolgimento a Bucarest, in Romania. Pur senza raggiungere le migliori misure della carriera, l’iridata in carica è riuscita a conquistare la medaglia d’oro sia nello strappo che nello slancio, arrivando ovviamente al primo posto anche nel totale. Gara perfetta nella prima ...

Sollevamento pesi - Europei 2018 : programma - orari e tv di sabato 31 marzo. Tutti gli italiani in gara : Oggi sabato 31 marzo è in programma la sesta giornata di gare agli Europei 2018 di Sollevamento pesi. A Bucarest (Romania) si assegnano tre titoli: 75kg femminile, 90kg femminile, 94kg femminile. Non ci saranno italiani in pedana. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e Tutti gli orari di venerdì marzo agli Europei 2018 di Sollevamento pesi. Le gare (gruppi A) saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport, in diretta ...

Sollevamento pesi - Europei 2018 : nella categoria 85 kg maschile dominio del georgiano Revaz Davitadze : A Bucarest, nella serata italiana è andata in scena la finale della categoria 85 kg maschile degli Europei di Sollevamento pesi, nella quale non erano presenti atleti italiani. Ad imporsi è stato, piuttosto nettamente, il georgiano Revaz Davitadze, che ha scavato un solco incolmabile tra sé e gli avversari già nello strappo. Il georgiano ha ottenuto un totale di 353 kg, lasciando ben distante il polacco Kacper Klos, secondo con 342 kg, ed il ...

Sollevamento pesi - Europei 2018 : Patricia Strenius superlativa - Giorgia Bordignon è medaglia d’argento! : Era attesa una sfida all’ultima alzata con la svedese Patricia Strenius e così è stato: purtroppo, però, Giorgia Bordignon non è uscita vincente dal duello con la scandinava nella categoria fino a 69 kg agli Europei di Sollevamento pesi 2018 di Bucarest, arrivando però ad una splendida medaglia d’argento. La prova dell’italiana si era aperta nel migliore dei modi, con l’oro nello strappo grazie a tre alzate valide a 97, ...

LIVE Sollevamento pesi - Europei 2018 in DIRETTA : Giorgia Bordignon a caccia del bersaglio grosso nei 69kg : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Sollevamento pesi (venerdì 30 marzo). Oggi si assegnano i titoli della 69kg femminile e degli 85kg maschile. L’Italia si affida a Giorgia Bordignon che ha tutte le carte in regola per puntare al podio e provare a lottare per il bersaglio grosso. OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Sollevamento pesi (venerdì 30 marzo): cronaca in tempo reale, minuto dopo ...

Sollevamento pesi - Europei 2018 : programma - orari e tv di venerdì 30 marzo. Tutti gli italiani in gara : Oggi venerdì 30 marzo si disputa la quinta giornata di gare agli Europei 2018 di Sollevamento pesi. A Bucarest (Romania) si assegneranno i titoli della 69kg femminile e degli 85kg maschile. L’Italia si affida a Giorgia Bordignon che ha le carte in regola per provare a puntare al podio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e Tutti gli orari di venerdì marzo agli Europei 2018 di Sollevamento pesi. Le gare (gruppi A) ...