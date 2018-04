Slitta alle 3 | 17 il rientro della stazione spaziale cinese

Sassuolo-Napoli Slitta alle 18 : ROMA, 23 MAR - Si giocherà alle 18 e non alle 15 Sassuolo-Napoli, gara valida per l'11ª giornata di ritorno del campionato di serie A in programma sabato 31 marzo. Lo ha deciso il commissario ...

Finali CdM : la discesa uomini Slitta alle 13.15 : Continua a imperversare il cattivo tempo sulla pista di Are dove oggi si aprono le Finali di Coppa del mondo con le due discese. La giuria ha comunicato infatti che la discesa maschile, ...

Vento alle Olimpiadi - lo slalom Slitta a venerdì : può saltare qualche medaglia : PyeongChang - Per fortuna c'è stato l'oro di Marcel Hirscher in combinata. Perché la seconda gara del nuovo programma, rivisitato a causa del meteo, è slittata per mancanza di visibilità. Si correrà ...