Sky-Mediaset al test authority Mediapro rinvia su diritti tv Serie A

"Complimenti a Sky e Mediaset - mi inchino alla lucidità". Carlo Freccero elogia i competitor : "Complimenti, mi inchino alla lucidità". Carlo Freccero elogia l'accordo stretto fra Sky e Mediaset, due acerrimi nemici che hanno siglato una pace commerciale che rivoluzionerà il settore televisivo. E i consigliere di amministrazione della Rai, in due interviste concesse a Repubblica e Stampa, spiega che una grande guerra mondiale sta per scoppiare, la guerra dell'industria dell'immaginario che vede schierati anche Netflix, ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - dopo accordo Sky - Mediaset MediaPro aspetta nuovi incontri : L'intesa 'win-win' tra Sky e Mediaset per lo scambio di piattaforme e l'avvio della cessione di parte delle attività di Premium rafforza entrambi i gruppi creando problemi a Vivendi che progetta un gruppo media 'latino', ma nei fatti rende più facile un accordo tra i francesi e il Biscione. Intanto MediaPro fa riferimento anche all'intesa ...

Accordo Sky e Mediaset : come cambia la televisione. Ecco i canali in più - gratis : L'Accordo raggiunto ieri a sorpresa tra Sky e Mediaset per 'scambiarsi' i canali è davvero importante. Permetterà agli abbonati Sky di tornare a vedere sul satellite Canale 5, Italia 1, e Retequattro ...

L’accordo tra Sky e Mediaset Serie tv - sport - calcio - cinema : così cambierà l’offerta digitale : L’idea del pacchetto d’ingresso senza decoder o parabola: quanto costerà, l’assistenza ai clienti, la tv sulla fibra

Serie A - perché l'accordo tra Sky e Mediaset può far saltare il calcio in televisione : lo scenario catastrofico : l'accordo tra Sky e Mediaset mette a rischio la Serie A in televisione. L'intesa non riguarda formalmente il calcio, ma come spiega Il Fatto Quotidiano , sul pallone può avere pesantissime conseguenze.

Storico accordo Sky-Mediaset : inizia una nuova fase per la tv : Storico accordo Sky-Mediaset. Dopo anni di tensioni e turbolenze i due colossi hanno dato il via ad una nuova fase per la tv. Di cosa si tratta e perché tutti ne parlano? Da una parte cinque canali di cinema e quattro canali di serie tv, disponibili solo su Mediaset Premium, saranno visibili a tutti gli abbonati Sky. Dall’altra tre o quattro canali Sky entreranno a far parte dell’offerta di Premium. Storico accordo Sky – Mediaset: ...

Accordo fra Sky e Mediaset - più canali per tutti : cosa cambia per gli abbonati : Novità clamorosa nel mondo delle pay tv. Accordo tra Sky Italia e Mediaset: Premium sarà presente con i suoi canali del cinema e delle serie tv la sua offerta migliore in attesa che si definiscano i ...

Mediaset - l'intesa con Sky mette fuori gioco Bolloré : E la spagnola Mediapro rinvia la pubblicazione dei pacchetti per il calcio in tv L'accordo tra Mediaset e Sky che spedisce nove canali del Biscione sul satellite e porta la tv di Murdoch sul digitale ...

Cosa cambia con le nuove regole Ue per gli abbonati di Sky - Mediaset e Netflix : Giù le barriere digitali: da domenica 1 aprile potremo seguire la squadra del cuore, vedere le serie tv preferite, ascoltare musica, scaricare e-book o giocare in qualsiasi Paese europeo. Entra infatti in vigore il regolamento comunitario sulla portabilità dei contenuti online che consentirà agli abbonati di usufruire dei servizi di streaming e della trasmissione di programmi audio-visivi online in tutti gli Stati ...

L'intreccio Sky-Mediaset-Tim e il «nemico» Bolloré all'angolo : Con l'accordo raggiunto venerdì sera con Sky, Mediaset torna a fare l'editore, accantonando la via dello sviluppo autonomo di piattaforme a pagamento - Premium - che negli anni si è rivelata una fonte ...

Intesa Sky-Mediaset - come cambia la guida tv : In attesa che si dipani la matassa dei diritti tv del calcio e si delineino gli sviluppi strategici e industriali di un'Intesa che rivoluziona il panorama televisivo, la grande alleanza Sky-Mediaset ...

Sky & Mediaset - 9 canali su Sky e Premium sul satellite : come cambierà la pay tv : Nonostante queste abbiano ancora milioni di abbonati, infatti, il numero di utenti è in costante calo " soprattutto per il moltiplicarsi delle offerte prodotte dai canali streaming. Questo patto tra ...

Il patto Sky-Mediaset fa slittare i pacchetti Mediapro sui diritti della Serie A : Il primo effetto sul fronte dei diritti tv della Serie A dell'accordo fra Sky e Mediaset è lo slittamento della pubblicazione da parte di Mediapro dei pacchetti con cui dovrebbe rivendere il campionato. Da Mediapro non filtrano commenti ma, a quanto si apprende, è in stand by la pubblicazione dei pacchetti, inizialmente attesa entro martedì.Secondo fonti vicine al dossier citate dall'Ansa, Mediapro attende un eventuale ...

Da Maggio 9 canali Premium su Sky - 2 canali vetrina Sky in piattaforma Mediaset : In attesa che si dipani con MediaPro la matassa dei diritti tv del calcio e si delineino gli sviluppi strategici e industriali di un'intesa che rivoluziona il panorama televisivo, la <a href="../news/sky-ital...